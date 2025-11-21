İzmir su kesintisi! İZSU 21-22 Kasım İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 21 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 21 Kasım İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bergama – Ertuğrul, Kurtuluş Mahalleleri

21.11.2025 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi uygulanacaktır. Arızanın nedeni ana boru arızasıdır. Bu sebeple Ertuğrul ve Kurtuluş mahallelerinde su kesintisi yaşanacaktır.

Bornova – Kızılay Mahallesi

21.11.2025 tarihinde saat 16.20 ile 17.20 arasında yaklaşık bir saat su kesintisi olacaktır. Kesinti, 471 Sokak içerisinde meydana gelen branşman arızası nedeniyle bölge vanasının kapatılmasından kaynaklanmaktadır.

Bornova – Erzene Mahallesi

21.11.2025 tarihinde saat 15.05 ile 17.05 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni mahallede oluşan branşman arızasıdır.

Karabağlar – Uzundere Mahallesi

21.11.2025 tarihinde saat 09.55 ile 19.00 arasında yaklaşık dokuz saat su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, GDZ Elektrik arızası nedeniyle bölgeye su verilememesinden kaynaklanmaktadır. Yenitepe Konutları da kesintiden etkilenecektir.

Menderes – Ata, Görece Cumhuriyet, Hürriyet Mahalleleri

21.11.2025 tarihinde saat 10.30 ile 13.30 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Menderes – Özdere Cumhuriyet Mahallesi

21.11.2025 tarihinde saat 14.45 ile 17.24 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi olacaktır. Kesinti, 3036 Sokak ve çevresine uygulanan ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Narlıdere – Limanreis Mahallesi

21.11.2025 tarihinde saat 16.34 ile 17.34 arasında yaklaşık bir saat su kesintisi uygulanacaktır. Çeşme Sokak No: 34 adresindeki arıza nedeniyle bölge vanası kapatılmıştır.

Urla – İskele Mahallesi

21.11.2025 tarihinde saat 12.40 ile 15.00 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi olacaktır. Gediz Elektrik tarafından yapılan kazı çalışması sırasında ana boru hattına zarar verilmiş olup arızanın onarımı ekipler tarafından sürdürülmektedir.