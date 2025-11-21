Haberler

İzmir su kesintisi! İZSU 21-22 Kasım İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi! İZSU 21-22 Kasım İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 21 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 21 Kasım İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 21 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 21 Kasım İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bergama – Ertuğrul, Kurtuluş Mahalleleri

21.11.2025 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi uygulanacaktır. Arızanın nedeni ana boru arızasıdır. Bu sebeple Ertuğrul ve Kurtuluş mahallelerinde su kesintisi yaşanacaktır.

Bornova – Kızılay Mahallesi

21.11.2025 tarihinde saat 16.20 ile 17.20 arasında yaklaşık bir saat su kesintisi olacaktır. Kesinti, 471 Sokak içerisinde meydana gelen branşman arızası nedeniyle bölge vanasının kapatılmasından kaynaklanmaktadır.

Bornova – Erzene Mahallesi

21.11.2025 tarihinde saat 15.05 ile 17.05 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni mahallede oluşan branşman arızasıdır.

Karabağlar – Uzundere Mahallesi

21.11.2025 tarihinde saat 09.55 ile 19.00 arasında yaklaşık dokuz saat su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, GDZ Elektrik arızası nedeniyle bölgeye su verilememesinden kaynaklanmaktadır. Yenitepe Konutları da kesintiden etkilenecektir.

Menderes – Ata, Görece Cumhuriyet, Hürriyet Mahalleleri

21.11.2025 tarihinde saat 10.30 ile 13.30 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Menderes – Özdere Cumhuriyet Mahallesi

21.11.2025 tarihinde saat 14.45 ile 17.24 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi olacaktır. Kesinti, 3036 Sokak ve çevresine uygulanan ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Narlıdere – Limanreis Mahallesi

21.11.2025 tarihinde saat 16.34 ile 17.34 arasında yaklaşık bir saat su kesintisi uygulanacaktır. Çeşme Sokak No: 34 adresindeki arıza nedeniyle bölge vanası kapatılmıştır.

Urla – İskele Mahallesi

21.11.2025 tarihinde saat 12.40 ile 15.00 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi olacaktır. Gediz Elektrik tarafından yapılan kazı çalışması sırasında ana boru hattına zarar verilmiş olup arızanın onarımı ekipler tarafından sürdürülmektedir.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
Mahalleli referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti

Mahalle referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Sular çekildi, Tuz Gölü fotoğrafçıların yeni gözdesi oldu

Pamukkale'yi aratmayan görüntüler fotoğrafçıları çağırıyor
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.