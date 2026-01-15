İzmir su kesintisi! İZSU 15-16 Ocak İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 15 Ocak günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 15 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

İzmir genelinde 15 Ocak 2026 başta olmak üzere farklı tarihlerde meydana gelen ana boru arızaları, elektrik kesintileri, pompa arızaları ve altyapı çalışmaları nedeniyle birçok ilçede planlı ve arızaya bağlı su kesintileri yaşanıyor. İZSU tarafından yapılan açıklamalara göre bazı bölgelerde kesinti süresi 13 saate kadar çıkıyor.

Urla'da İki Ayrı Kesinti

Urla ilçesinde Yaka ve Yeni mahallelerinde 15 Ocak saat 20.49 – 22.49 arasında yaklaşık 2 saatlik su kesintisi uygulanacak. Kesintinin nedeni Necati Cumalı Caddesi'ndeki ana boru çalışması olarak açıklandı.

Öte yandan Birgi, Nohutalan, Uzunkuyu, Zeytineli ve Zeytinler mahallelerinde ise Gediz Elektrik bakım çalışması nedeniyle 15.51 – 20.51 saatleri arasında yaklaşık 5 saat su verilemeyecek.

Torbalı ve Selçuk'ta Ana Boru Arızası

Torbalı'nın Ahmetli ve Sağlık mahallelerinde vana değişimi nedeniyle 12.56 – 19.00 saatleri arasında yaklaşık 6 saatlik kesinti yaşanacak.

Selçuk Çamlık Mahallesi'nde ise Atatürk Caddesi ve çevresinde 09.51 – 11.51 saatleri arasında 2 saat su kesintisi uygulanacak.

Ödemiş'te Uzun Süreli Kesinti

Ödemiş ilçesinde Atatürk, Cumhuriyet, Emmioğlu, Hürriyet ve Umurbey mahallelerinde müteahhit çalışması nedeniyle 15 Ocak 16.15 – 23.59 saatleri arasında yaklaşık 8 saatlik su kesintisi yaşanacak.

Kınık, Kiraz ve Kemalpaşa Etkilenecek

Kınık Poyracık Mahallesi'nde farklı tarihlerde iki ayrı ana boru arızası nedeniyle 3 ila 5 saat arasında su kesintileri uygulanıyor.

Kiraz Yeni Mahallesi'nde ise 15.50 – 17.00 saatleri arasında yaklaşık 1 saatlik kesinti bekleniyor.

Kemalpaşa Armutlu, 85. Yıl Cumhuriyet ve Yiğitler mahallelerinde hem hat yenileme çalışmaları hem de elektrik arızası nedeniyle akşam saatlerinde su kesintisi yaşanacak.

Aliağa'da 13 Saatlik Kesinti

Aliağa'nın Bozköy Hayrettin Paşa, Fatih ve Mimar Sinan mahallelerinde pompa arızası nedeniyle 14 Ocak 11.08 – 23.58 saatleri arasında yaklaşık 13 saat su verilemeyecek.

Bergama, Çeşme ve Çiğli'de de Kesinti Var

Bergama'da Atatürk, Fevzipaşa, Gaziosmanpaşa ve Fatih mahallelerinde ana boru arızaları nedeniyle farklı saat aralıklarında 2 saatlik kesintiler uygulanacak.

Çeşme 16 Eylül Mahallesi'nde ise şebeke yenileme çalışmaları kapsamında 16.00 – 20.00 saatleri arasında 4 saatlik su kesintisi yaşanacak.

Çiğli Yakakent Mahallesi'nde GDZ Elektrik kaynaklı arıza nedeniyle 10.10 – 12.15 saatleri arasında su verilemeyecek.

İZSU'dan Vatandaşlara Uyarı

Yetkililer, su kesintisi yaşanacak bölgelerde yaşayan vatandaşların önlem almaları, çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun kademeli olarak verileceğini ve ilk saatlerde bulanıklık yaşanabileceğini belirtti.

İZMİR PLANLI SU KESNTİLERİ

Yağış rejimindeki düzensizlik sonucu oluşan kuraklık nedeniyle planlı ve dönüşümlü olarak uygulanan su kesinti programı güncellenmiştir.

23.00 - 05.00 saatleri arasında yapılacak kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler:

Karabağlar İlçesi'nin; Adnan Süvari, Abdi İpekçi, Ali Fuat Cebesoy, Ali Fuat Erden, Arap Hasan, AşıkVeysel, Aydın, Bahar, Bahriye Üçok, Bahçelievler, Barış, Basın Sitesi, Bozyaka, Cennetçeşme,Devrim, Doğanay, Emrez, Esenlik, Esentepe, Esenyalı, Fahrettin Altay, Gazi, General Kazım Özalp,Günaltay, Gülyaka, İhsan Alyanak, Kazım Karabekir, Kibar, Limontepe, Maliyeciler, Metin Oktay,Muammer Akar, Osman Aksüner, Özgür, Peker, Poligon, Refet Bele, Reis, Salih Omurtak, Sevgi,Şehitler, Tahsin Yazıcı, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Üçkuyular, Vatan, Yaşar Kemal, Yunus Emre,Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin Mahalleleri,

Konak İlçesi'nin ; 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, 26 Ağustos, Akarcalı, Akdeniz, Akın Simav, Ali Reis,Alsancak, Altay, Altıntaş, Anadolu, Atamer, Aziziye, Ballıkuyu, Barbaros, Boğaziçi, Bozkurt, CengizTopel, Çahabey, Çankaya, Çınarlı, Çınartepe, Çimentepe, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Duatepe, Ege, EmirSultan, Etiler, Faikpaşa, Fatih, Ferahlı, Fevzi Paşa, Göztepe, Güney, Güngör, Güzelyalı, Güzelyurt,Halkapınar, Hasan Özdemir, Hilal, İmariye, İsmet Kaptan, İsmetpaşa, Kadifekale, Kahraman Mescit,Kahramanlar, Kemal Reis, Kılıç Reis, Kocakapı, Kocatepe, Kosova, Kubilay, Küçükada, Kültür, Lale,Levent, Mecidiye, Mehmet Akif, Mehmet Ali Akman, Mehtap, Mersinli, Millet, Mimar Sinan, Mirali,Mithatpaşa, Murat, Murat Reis, Namık Kemal, Odunkapı, Oğuzlar, Pazaryeri, Piri Reis, Saygı, Selçuk,Sümer, Süvari, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Tınaztepe, Trakya, Turgut Reis, Türkyılmaz, Tuzcu, Uğur,Ulubatlı, Umurbey, Ülkü, Vezirağa, Yavuz Selim, Yenidoğan, Yenişehir, Yeşildere, Yeşiltepe, Yıldız,Zafertepe, Zeybek, Zeytinlik Mahalleleri,

Bornova İlçesi'nin; Barbaros, Çamkule mahallesi (kısmen),Egemenlik, Gazi Osman Paşa (kısmen),Karacaoğlan, Merkez, Mersinli, Serintepe, Tuna, Yunus Emre, Zafer mahalleleri. Atatürk, Birlik, Çamiçi, Çamkule (kısmen), Çınar, Doğanlar, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa (kısmen), Gökdere, Gürpınar, Işıklar, İnönü, Kavaklıdere,Kazım Dirik, Kemalpaşa, Kızılay, Koşukavak, Laka, Meriç, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Ümit,Yeşilçam, Yeşilova, Yıldırım Beyazıt Mahalleleri,

Balçova İlçesi'nin ; Bahçelerarası, Çetin Emeç, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur,Teleferik Mahalleleri,

Narlıdere ilçesinin; 2. İnönü, Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Huzur, Ilıca, Limanreis, Narlı,Sahilevleri, Yenikale Mahalleleri,

Güzelbahçe İlçesi'nin ; Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı, Yelki Mahalleleri,

Buca İlçesi'nin; 29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB,Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık (kısmen), Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğancılar,Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez,Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk, ValiRahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer Mahalleleri,

Gaziemir İlçesi'nin ; Emrez mahallesi (kısmen), Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez(kısmen), Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer Mahalleleri,

Karşıyaka İlçesi'nin; Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı,Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım,Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı Yamanlar, Zübeyde Hanım Mahalleleri,

Çiğli İlçesi'nin ; Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık,Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı, GaziMustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, UğurMumcu, Yeni, Yakakent Mahalleleri,

Bayraklı İlçesi'nin ; 75. Yıl, Alpaslan, Adalet, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı,Gümüşpala, Körfez, Manavkuyu, Mansuroğlu, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur,Osmangazi Postacılar, Refik Şevketİnce, Soğukkuyu, Yamanlar Mahalleleri,

Menemen İlçesi'nin; 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Irmak, İncirli Pınar,İsmet İnönü, İstiklal, Kemal Atatürk, Ulukent, Ulus, Uğur Mumcu, Yahşelli, Yeşilpınar, Zeytinlik Mahalleleri,

Menderes İlçesi'nin ; Ata, Cumhuriyet, Görece, Hürriyet Mahalleleri.