İzmir İZSU su kesintisi! 29-30 Ocak İzmir son dakika su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 29 Ocak günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 29 Ocak İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ 29 OCAK

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bergama

Balaban ve İsmailli mahallelerinde 29 Ocak 2026 tarihinde saat 12.00 ile 16.00 arasında pompa arızası nedeniyle yaklaşık 4 saatlik su kesintisi yaşanacaktır.

Bornova

Doğanlar ve Mevlana mahallelerinde 29 Ocak 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.29 arasında başka bir kurumun şebekeye zarar vermesi sonucu yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Buca

Efeler ve Ufuk mahallelerinde 29 Ocak 2026 tarihinde saat 07.00 ile 19.00 arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 12 saatlik su kesintisi uygulanacaktır.

Aynı tarihte Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Belenbaşı, Buca Koop, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık, Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğancılar, Dumlupınar, Fırat, Gaziler, Göksu, Güven, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karacaağaç, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kırklar, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer ve 29 Ekim mahallelerinde de ana boru arızası nedeniyle saat 07.00 ile 19.00 arasında yaklaşık 12 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Dikili

Çandarlı Mahallesi'nde 29 Ocak 2026 tarihinde saat 14.40 ile 16.40 arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saatlik su kesintisi olacaktır.

Gaziemir

Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşatbey, Dokuz Eylül, Emrez, Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer ve Zafer SB mahallelerinde 29 Ocak 2026 tarihinde saat 07.00 ile 15.00 arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 8 saatlik su kesintisi yaşanmış olup hatta su verilmeye başlanmıştır.

Kınık

Aşağı, Fatih, Osmaniye, Türkcedit, Yeni, Yukarı mahallelerinde 28 Ocak 2026 tarihinde saat 11.39 ile 15.40 arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanmıştır.

Konak

Akın Simav, Altıntaş, Barbaros, Çankaya, Çimentepe, Dayıemir, Duatepe, Göztepe, Hasan Özdemir, Kemal Reis, Kılıç Reis, Kocatepe, Murat Reis, Piri Reis, Selçuk, Turgut Reis, Vezirağa, Zafertepe, 1. Kadriye, 19 Mayıs ve 2. Kadriye mahallelerinde 29 Ocak 2026 tarihinde saat 07.00 ile 15.00 arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 8 saat su kesintisi yaşanmış olup hatta su verilmeye başlanmıştır.

Menderes

Ata, Görece Cumhuriyet ve Hürriyet mahallelerinde 29 Ocak 2026 tarihinde saat 11.31 ile 19.00 arasında ana hatta meydana gelen arıza nedeniyle yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

Ahmetbeyli Mahallesi'nde ise 29 Ocak 2026 tarihinde saat 11.17 ile 13.17 arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saatlik su kesintisi yaşanacaktır.