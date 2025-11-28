Haberler

İzmir İZSU su kesintisi! 28-29 Kasım İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir İZSU su kesintisi! 28-29 Kasım İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 28 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 28 Kasım İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 28 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 28 Kasım İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Aliağa ilçesi Şakran Hasbi Efendi ve Şakran Sayfiye Mahalleleri'nde 27 Kasım 2025 tarihinde saat 15.07 ile 17.07 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesinti, ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Bayındır ilçesi Çırpı Cami, İbrahimçavuş ve Mektep Mahalleleri'nde 28 Kasım 2025 tarihinde saat 15.00 ile 19.00 arasında yaklaşık dört saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle meydana gelmektedir.

Bayındır ilçesi Kızılcaova Mahallesi'nde 28 Kasım 2025 tarihinde saat 08.30 ile 21.00 arasında yaklaşık on iki saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesinti, depo temizliği çalışması nedeniyle yapılacaktır.

Bergama ilçesi Fatih Mahallesi'nde 28 Kasım 2025 tarihinde saat 17.00 ile 20.00 arasında yaklaşık üç saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesinti, ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Bergama ilçesi Atatürk Mahallesi'nde 28 Kasım 2025 tarihinde saat 16.00 ile 18.00 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle yaşanacaktır.

Beydağ ilçesi Mutaflar Mahallesi'nde 28 Kasım 2025 tarihinde saat 10.08 ile 13.30 arasında yaklaşık üç saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesinti, depo bakım ve onarım çalışması nedeniyle yapılacaktır.

Kınık ilçesi Poyracık Mahallesi'nde 28 Kasım 2025 tarihinde saat 13.57 ile 17.00 arasında yaklaşık üç saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Menderes ilçesi Özdere Cumhuriyet Mahallesi'nde 26 Kasım 2025 tarihinde saat 16.51 ile 18.51 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi uygulanmıştır. Kesinti, Şükrü Özkan Caddesi ve çevresindeki ana boru arızası nedeniyle gerçekleştirilmiştir.

Seferihisar ilçesi Hıdırlık ve Tepecik Mahalleleri'nde 28 Kasım 2025 tarihinde saat 14.50 ile 19.15 arasında yaklaşık dört saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesinti, 2169 Sokak'taki ana boru arızası nedeniyle yapılmaktadır.

Torbalı ilçesi İnönü Mahallesi'nde 28 Kasım 2025 tarihinde saat 16.54 ile 18.55 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesinti, ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ev sahipleri dikkat! Ödeme için son 2 gün, geciktirene ceza var

Son 2 gün! E-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyene ceza var
Papa 14. Leo İznik'te! Tarihi bazilikada 1700 yıl sonra ayin yaptı

İznik'te tarihi ayin! Yüzlerce yıl sonra ilk kez birlikte dua ettiler
Deterjan kabındaki sosu çiğköfteye döken işletmeye ağır ceza

Çiğköfteciye bu rezilliğinin bedeli ağır oldu
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Ev sahipleri dikkat! Ödeme için son 2 gün, geciktirene ceza var

Son 2 gün! E-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyene ceza var
Mustafa Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım: Son zamanlarda...

Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım
300 bin restoran online platformlara savaş açtı: Ya komisyonları düşürün...

Kaos kapıda! Türkiye'deki 300 bin restoran resmen kazan kaldırdı
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
Pierre van Hooijdonk'tan derbi için skor tahimini: 1-0 kazanmalarını bekliyorum

Derbiyi kimin kazanacağını tahmin etti
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Duru'yu okul bahçesinde tabancayla öldüren sanığa indirimsiz 27 yıl 4 ay hapis

Okul bahçesindeki kan donduran cinayette katilin cezası belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.