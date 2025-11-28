İzmir İZSU su kesintisi! 28-29 Kasım İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 28 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 28 Kasım İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Aliağa ilçesi Şakran Hasbi Efendi ve Şakran Sayfiye Mahalleleri'nde 27 Kasım 2025 tarihinde saat 15.07 ile 17.07 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesinti, ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Bayındır ilçesi Çırpı Cami, İbrahimçavuş ve Mektep Mahalleleri'nde 28 Kasım 2025 tarihinde saat 15.00 ile 19.00 arasında yaklaşık dört saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle meydana gelmektedir.

Bayındır ilçesi Kızılcaova Mahallesi'nde 28 Kasım 2025 tarihinde saat 08.30 ile 21.00 arasında yaklaşık on iki saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesinti, depo temizliği çalışması nedeniyle yapılacaktır.

Bergama ilçesi Fatih Mahallesi'nde 28 Kasım 2025 tarihinde saat 17.00 ile 20.00 arasında yaklaşık üç saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesinti, ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Bergama ilçesi Atatürk Mahallesi'nde 28 Kasım 2025 tarihinde saat 16.00 ile 18.00 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle yaşanacaktır.

Beydağ ilçesi Mutaflar Mahallesi'nde 28 Kasım 2025 tarihinde saat 10.08 ile 13.30 arasında yaklaşık üç saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesinti, depo bakım ve onarım çalışması nedeniyle yapılacaktır.

Kınık ilçesi Poyracık Mahallesi'nde 28 Kasım 2025 tarihinde saat 13.57 ile 17.00 arasında yaklaşık üç saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Menderes ilçesi Özdere Cumhuriyet Mahallesi'nde 26 Kasım 2025 tarihinde saat 16.51 ile 18.51 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi uygulanmıştır. Kesinti, Şükrü Özkan Caddesi ve çevresindeki ana boru arızası nedeniyle gerçekleştirilmiştir.

Seferihisar ilçesi Hıdırlık ve Tepecik Mahalleleri'nde 28 Kasım 2025 tarihinde saat 14.50 ile 19.15 arasında yaklaşık dört saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesinti, 2169 Sokak'taki ana boru arızası nedeniyle yapılmaktadır.

Torbalı ilçesi İnönü Mahallesi'nde 28 Kasım 2025 tarihinde saat 16.54 ile 18.55 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesinti, ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.