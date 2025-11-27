Haberler

İzmir İZSU su kesintisi! 27-28 Kasım İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 27 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 27 Kasım İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 27 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 27 Kasım İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Aliağa – Şakran Hasbi Efendi ve Şakran Sayfiye Mahalleleri

27 Kasım 2025 tarihinde saat 15.07 ile 17.07 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi olacaktır.

Arıza tipi: Ana boru arızası

Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle iki saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır.

Beydağ – Sarıkaya Mahallesi

27 Kasım 2025 tarihinde saat 14.51 ile 16.00 arasında yaklaşık bir saat su kesintisi olacaktır.

Arıza tipi: Ana boru arızası

Açıklama: Beydağ ilçesi Sarıkaya Mahallesinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle mahallede su kesintisi yaşanacaktır.

Çiğli – Balatçık Mahallesi

27 Kasım 2025 tarihinde saat 09.40 ile 11.40 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi olacaktır.

Arıza tipi: Ana boru arızası

Açıklama: Anadolu Caddesi numara 1174 önünde meydana gelen branşman arızası nedeniyle su kesintisi yapılması zorunluluğu oluşmuştur. Anadolu Caddesi ile 8790/3 kavşağı hat vanası kapatılmıştır.

Karşıyaka – Mustafa Kemal Mahallesi

27 Kasım 2025 tarihinde saat 16.27 ile 17.27 arasında yaklaşık bir saat su kesintisi olacaktır.

Arıza tipi: Branşman arızası

Açıklama: 6753/6 ile 6753/8 kavşağında oluşan branşman arızası nedeniyle Bülent Ecevit ile 6799 kavşağı hattındaki vana kapatılmıştır.

Menderes – Şaşal Mahallesi

27 Kasım 2025 tarihinde saat 14.27 ile 17.27 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi olacaktır.

Arıza tipi: Elektrik arızası

Açıklama: Şaşal Mahallesindeki elektrik arızası nedeniyle basınç düşüklüğü yaşanabilir.

Menderes – Özdere Cumhuriyet Mahallesi

26 Kasım 2025 tarihinde saat 16.51 ile 18.51 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi olacaktır.

Arıza tipi: Ana boru arızası

Açıklama: Şükrü Özkan Caddesi ve çevresine su kesintisi uygulanmıştır.

Menemen – Kasımpaşa ve Mermerli Mahalleleri

27 Kasım 2025 tarihinde saat 15.50 ile 18.50 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi olacaktır.

Arıza tipi: Ana boru arızası

Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.

Urla – Barbaros Mahallesi

27 Kasım 2025 tarihinde saat 13.32 ile 16.31 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi olacaktır.

Arıza tipi: Ana boru arızası

Açıklama: Barbaros Mahallesinde yürütülen ana boru çalışması nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.

Urla – Gülbahçe Mahallesi

27 Kasım 2025 tarihinde saat 12.00 ile 16.11 arasında yaklaşık dört saat su kesintisi olacaktır.

Arıza tipi: Ana boru arızası

Açıklama: Gülbahçe Mahallesi ve Gümüşköy bölgesinde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
