İzmir İZSU su kesintisi! 25-26 Kasım İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 25 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 25 Kasım İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bornova – Barbaros, Gazi Osman Paşa, Yeşilova

25 Kasım 2025 tarihinde saat 17.01 ile 19.01 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır.

Arıza tipi: Branşman arızası

Açıklama: 5456 Sokak numara 43 önünde çalışma yapılmaktadır.

Çeşme – İsmet İnönü Mahallesi

25 Kasım 2025 tarihinde saat 16.40 ile 18.40 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır.

Arıza tipi: Ana boru arızası

Açıklama: Üçüncü etap içme suyu şebekeleri yenileme çalışmaları kapsamında 2007 Sokak ve çevresinde kesinti yapılmıştır.

Çiğli – Çağdaş, Egekent, Esentepe

25 Kasım 2025 tarihinde saat 11.30 ile 17.30 arasında yaklaşık altı saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır.

Arıza tipi: Branşman arızası

Açıklama: 8831 Sokak numara 15 önünde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle kesinti zorunlu hale gelmiştir. 8836 ve 8831 kavşağındaki sayaç kapatılmıştır.

Karabağlar – Barış, Günaltay, Kibar, Selvili, Sevgi

25 Kasım 2025 tarihinde saat 12.05 ile 18.05 arasında yaklaşık altı saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır.

Arıza tipi: Ana boru arızası

Açıklama: 4095 Sokak numara 91 adresinde çalışma yapılmaktadır.

Konak – Alsancak

25 Kasım 2025 tarihinde saat 13.45 ile 17.45 arasında yaklaşık dört saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır.

Arıza tipi: Ana boru arızası

Açıklama: Kıbrıs Şehitliği Caddesi numara 189 adresinde arıza meydana gelmiştir.

Menderes – Oğlananası Atatürk, Oğlananası Cumhuriyet

25 Kasım 2025 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında yaklaşık yedi saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır.

Arıza tipi: Elektrik arızası

Açıklama: Gediz kaynaklı planlı elektrik kesintisi nedeniyle basınç düşüklüğü ve su kesintisi görülebilir.

Ödemiş – Karadoğan, Ocaklı, Seyrekli

25 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yaklaşık sekiz saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır.

Arıza tipi: Elektrik arızası

Açıklama: GDZ EDAŞ bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belirtilen mahallelerde kesinti görülebilir.

Torbalı – Ahmetli, Sağlık, Yeniköy

25 Kasım 2025 tarihinde saat 16.27 ile 19.27 arasında yaklaşık üç saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır.

Arıza tipi: Ana boru arızası

Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle kesinti yapılacaktır.

Torbalı – Yazıbaşı

25 Kasım 2025 tarihinde saat 15.36 ile 17.38 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır.

Arıza tipi: Ana boru arızası

Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle kesinti yapılacaktır.

Urla – Gülbahçe

25 Kasım 2025 tarihinde saat 13.24 ile 17.00 arasında yaklaşık dört saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır.

Arıza tipi: Ana boru arızası

Açıklama: Gülbahçe Mahallesi ve Gümüşköy mevkisindeki ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.