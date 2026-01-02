Haberler

İzmir İZSU su kesintisi! 2-3 Ocak İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 2 Ocak günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 2 Ocak İzmir su kesintisi saatleri...

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bergama Su Kesintisi

Atatürk, Fatih, Fevzipaşa ve Gaziosmanpaşa mahallelerinde 27 Aralık 2025 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, ana boru patlağı nedeniyle Fatih ve Gaziosmanpaşa mahallelerinin bazı bölümlerini etkileyecektir.

Bornova Kazımdirik Mahallesi Su Kesintisi

2 Ocak 2026 tarihinde saat 17.25 ile 19.25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni 184. Sokak içerisinde meydana gelen vana arızasıdır. Bölge vanası kapatılmıştır.

Bornova Ergene ve Kızılay Mahalleleri Su Kesintisi

2 Ocak 2026 tarihinde saat 16.50 ile 18.52 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Ergene Mahallesi 452. Sokak içerisinde meydana gelen branşman arızası nedeniyle bölge vanası kapatılmıştır.

Bornova Yeşilova Mahallesi Su Kesintisi

2 Ocak 2026 tarihinde saat 14.35 ile 17.35 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Kesinti, 4088 Sokak No: 73 önünde meydana gelen ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Çeşme İsmet İnönü Mahallesi Su Kesintisi

2 Ocak 2026 tarihinde saat 17.35 ile 19.35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. 2058 Sokak çevresinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle kesinti yapılmıştır.

Foça Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Su Kesint isi

2 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Kemalpaşa Ansızca Mahallesi Su Kesin tisi

2 Ocak 2025 tarihinde saat 12.00 ile 20.00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi yaşanacaktır. Pompa arızası nedeniyle bölgede su verilemeyecektir.

Kınık Fatih Mahallesi Su Kesintisi

31 Aralık 2025 tarihinde saat 14.49 ile 16.49 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Karpuzluk Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle mahallede su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacaktır.

Kiraz Başaran Mahallesi Su Kesin tisi

2 Ocak 2026 saat 17.00 ile 3 Ocak 2026 saat 13.00 arasında yaklaşık 20 saat su kesintisi yaşanacaktır. Mahalleye su sağlayan dalgıç pompanın arızalanması nedeniyle kesinti uygulanacaktır.

Konak Çınarlı ve Mersinli Mahalleleri Su Kesi ntisi

2 Ocak 2026 tarihinde saat 16.36 ile 18.36 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Kesinti, 2801 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

