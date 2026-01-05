İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 6-7 Ocak İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 6 Ocak günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

KARŞIYAKA / İZMİR

06 Ocak 2026 tarihinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bostanlı Mahallesi'nde; 1813. Sokak, 1813/3. Sokak, Bestekar Yusuf Nalkesen Sokağı, 1813/5. Sokak, 1671. Sokak ve 1803/2. Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Örnekköy Mahallesi'nde; 7421., 7420., 7418., 7417., 7401., 1847/4., 7421/2. sokaklar ile Baş Pehlivan Karaali Caddesi ve çevresinde kesinti yapılacaktır.

09.00 ile 17.00 saatleri arasında İmbatlı Mahallesi'nde; 6086. Sokak, İmbatlı Parkı İçi Yolu, 7507., 7403. ve 7403/1. sokaklar ile Örnekköy Mahallesi'nde 7508. Sokak etkilenecektir.

09.00 ile 17.00 saatleri arasında Cumhuriyet Mahallesi'nde; Anadolu Caddesi, Alim Dağhan Sokağı ve 6660., 6681., 6682., 6688., 6690., 6692., 6701., 6705. sokaklar dâhil olmak üzere çok sayıda sokakta kesinti olacaktır.

09.00 ile 15.00 saatleri arasında İnönü ve Cumhuriyet mahallelerinin çeşitli sokaklarında, ayrıca Şemikler bölgesinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

BAYINDIR / İZMİR

06 Ocak 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Yakacık, Buruncuk, Fatih ve Yusuflu mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti Yakacık Sokağı, Buruncuk Yolu, Şirinkır Sokağı, Taş Köprü Küme Evleri ve Gazi Atatürk Küme Evleri gibi bölgeleri kapsamaktadır.

KARABAĞLAR / İZMİR

06 Ocak 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında İhsan Alyanak, Yunus Emre, Uzundere, Peker ve Abdi İpekçi mahallelerinde çok sayıda sokakta elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün 01.00 ile 01.30 saatleri arasında Poligon, Güzelyalı ve Esenyalı mahallelerinde kısa süreli kesinti planlanmıştır.

09.00 ile 13.00 saatleri arasında Poligon Mahallesi'nin belirli sokaklarında bakım çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecektir.

KONAK / İZMİR

06 Ocak 2026 tarihinde 13.00 ile 13.30 saatleri arasında Esenyalı, Güzelyalı ve Poligon mahallelerinde, İnönü Caddesi ve çevresindeki sokakları kapsayan kısa süreli bir elektrik kesintisi uygulanacaktır.

URLA / İZMİR

06 Ocak 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Özbek, Kuşçular, Altıntaş, Camiatik, İçmeler, Rüstem, Sıra ve Torasan mahallelerinde çok geniş bir alanda şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün 09.00 ile 11.00 saatleri arasında İçmeler, Demircili, Altıntaş, Gülbahçe, Sıra, Torasan, Özbek, Yağcılar ve Zeytinler mahallelerinde kesinti planlanmaktadır.

ÖDEMİŞ / İZMİR

06 Ocak 2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Bıçakçı Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09.00 ile 12.00 saatleri arasında Üç Eylül ve Türkmen mahallelerinde, İzmir–Ödemiş yolu güzergâhı ve çevresinde kesinti yapılacaktır.

09.30 ile 16.30 saatleri arasında Dokuzlar, Çatak, Yılanlı, Yeşildere, Saçlı ve Karabağ mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır.

SEFERİHİSAR / İZMİR

06 Ocak 2026 tarihinde 11.00 ile 14.00 saatleri arasında Orhanlı Mahallesi'nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

TORBALI / İZMİR

06 Ocak 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Pamukyazı, 19 Mayıs ve Subaşı mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün 10.30 ile 16.30 saatleri arasında Yeniköy, Özbey ve Ahmetli mahallelerinde kesinti planlanmaktadır.

TİRE / İZMİR

06 Ocak 2026 tarihinde 13.00 ile 17.00 saatleri arasında Hisarlık, Çukurköy, Akmescit, Armutlu, Başköy, Kaplan, Yemişler, Toparlar, Topalak, Somak, Ortaköy, Musalar ve Turan mahallelerinde geniş kapsamlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BERGAMA / İZMİR

06 Ocak 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Fatih Mahallesi'nde bulunan Bergama Atık Su Arıtma Tesisi bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

KİRAZ / İZMİR

06 Ocak 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Sarısu, Çanakçı, Suludere, Başaran, Uzunköy, Çömlekçi ve Karaburç mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmıştır.

BUCA / İZMİR

06 Ocak 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Karacaağaç ve Demirci mahallelerinde, çok sayıda sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BORNOVA / İZMİR

06 Ocak 2026 tarihinde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında Yeşilova Mahallesi'nde belirli sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün 09.00 ile 14.00 saatleri arasında Zafer Mahallesi'nde; Yener Caddesi ve çevresindeki sokaklar kesintiden etkilenecektir.