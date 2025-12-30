İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 30-31 Aralık İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 30 Aralık günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

ÇİĞLİ

09.00 – 15.00 saatleri arasında Güzeltepe Mahallesi'nde 8169, 8167, 8173, Dere Caddesi, 8166, 8133, 8154/1, 8164/1 sokaklar; Şirintepe Mahallesi'nde 8128, 8128/1, 8142, 8143, 8143/1, 8144, 8145, 8154, 8160, 8169/1, 8164 ve 8161 sokaklar; Köyiçi Mahallesi'nde 8055/1, 8084, 8085, 8085/1 sokaklar ve Köyiçi Caddesi; Yakakent Mahallesi'nde 8168 Sokak'ta kesinti uygulanacaktır.

15.00 – 17.00 saatleri arasında Çağdaş Mahallesi'nde 8861, 8826, 8819, 8818 sokaklar; Küçük Çiğli Mahallesi'nde 8860, 8862, 8864 sokaklar ve 22 Ağustos Sokak'ta kesinti yapılacaktır.

BUCA

09.00 – 15.00 saatleri arasında İnkılap Mahallesi'nde Akdoğan Caddesi ile 570, 568, 566/1 ve 541 sokaklar; Akıncılar Mahallesi'nde 566, 565, 564, 570/1 ve 567 sokaklar kesintiden etkilenecektir.

10.00 – 11.00 saatleri arasında Zafer Mahallesi'nde 284/3, 284/5, 284/6, 284/7 ve 284/8 sokaklar; Mustafa Kemal Mahallesi'nde 697/14, 694/50, 694/49, 694/48, 694/47, 694/43, 694/28, 694, 686/9, 686/21, 686/18, 686/14, 686/11 ve 254 sokaklar kesinti kapsamındadır.

09.00 – 15.00 saatleri arasında Karacaağaç Mahallesi'nde 4001, 4002, 4003, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4010/1, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4017/1, 4018, 4019 ve 4020 sokaklar ile Demirci Mahallesi'nde 6262/1 Sokak'ta kesinti olacaktır.

DİKİLİ

09.00 – 15.00 saatleri arasında Salihler Mahallesi'nde Petekkent 1'den 10'a kadar olan sokaklar, Çağla Sokak, Kapan Sokak, Özdoğu Sokak, 935 ve 936 sokaklar kesintiden etkilenecektir.

10.00 – 16.00 saatleri arasında Çandarlı Mahallesi'nde Eyko 4, 12, 18, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 ve 47 sokaklar kesinti kapsamındadır.

BERGAMA

10.00 – 16.00 saatleri arasında Göbeller Mahallesi Göbeller Sokak'ta,

10.10 – 16.10 saatleri arasında Göbeller Köyü İç Yolu'nda kesinti yapılacaktır.

09.00 – 15.00 saatleri arasında Bayramcılar Mahallesi Bayramcılar Yolu ve köy içi yolu ile İsmailli Mahallesi'nde İsmailli Küme Evleri ve Yuntdağ Yolu kesintiden etkilenecektir.

URLA

11.00 – 14.00 saatleri arasında Özbek Mahallesi'nde Eğri Liman Caddesi, Dişçiler Sitesi Sokak, Tukan Sitesi ve 6101, 6102, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6213, 6214, 6215 ve 6216 sokaklar kesinti kapsamındadır.

09.00 – 15.00 saatleri arasında Hacı İsa Mahallesi'nde Bülent Baratalı Bulvarı, Polen Sokak ve Yeni Otopark Sokak; Yelaltı Mahallesi'nde 75. Yıl Cumhuriyet Caddesi, Argın Sokak ve Kısmet Sokak'ta kesinti olacaktır.

Aynı saatlerde Yaka Mahallesi'nde Kır, Yeşiltepe, Derya, Ilıca, General Fahrettin, Elvan, Çay sokaklar; Hacı İsa Mahallesi'nde Ülkü, Çelen, Zeytin, Yavuz, Turunç, Necati Cumalı Caddesi, Cami ve Balkış sokaklar; Yeni Mahallesi'nde Gür ve Demirciler sokaklar kesintiden etkilenecektir.

KARABURUN

09.00 – 15.00 saatleri arasında Mordoğan Mahallesi'nde 127, 132, 134, 136 sokaklar ile Körfez Küme Evleri, Ortadoğulular Küme Evleri, Ortadoğulular Sitesi iç yolları ve 515, 518, 520, 521, 522, 524, 526 ve 527 sokaklar kesinti kapsamındadır.

ÖDEMİŞ

09.00 – 16.00 saatleri arasında Üç Eylül Mahallesi'nde Kumkuyu, Kasap Kuyu, Bacaksız Kuyu, Karanlık Mezarlık ve Pabuçcu Gölü mevkiilerindeki küme evler kesintiden etkilenecektir.

09.00 – 12.00 saatleri arasında Ortaköy, Bebekler, Çamyayla, Demircili, Dereuzunyer, Köseler, Suçıktı, Tosunlar ve Üzümlü mahallelerindeki küme evler ve köy içi yollarında kesinti olacaktır.

12.00 – 14.00 saatleri arasında Konaklı ve Ovakent (Tire Ödemiş Yolu),

14.00 – 16.00 saatleri arasında Yeniköy (İzmir Ödemiş Yolu) ve İlkkurşun Mahallesi kesintiden etkilenecektir.

10.00 – 14.00 saatleri arasında Balabanlı, Kazanlı, Bozcayaka ve Yeğenli mahallelerinde kesinti yapılacaktır.

BORNOVA

01.00 – 01.30 saatleri arasında Erzene ve Evka 3 mahallelerinde çok kısa süreli kesinti uygulanacaktır.

09.00 – 17.00 saatleri arasında Erzene Mahallesi'nin bazı sokaklarında ve Ümit Mahallesi'nde,

09.00 – 15.00 saatleri arasında Koşukavak ve Birlik mahallelerinde,

09.00 – 14.00 saatleri arasında Naldöken Mahallesi'nin farklı sokak gruplarında kesinti yapılacaktır.

Ayrıca Ergene, Kazımdirik, Barbaros ve Gazi Osman Paşa mahallelerinde gün içinde kısa süreli planlı kesintiler uygulanacaktır.

KARŞIYAKA

09.00 – 17.00 saatleri arasında Bahriye Üçok, Aksoy ve Donanmacı mahallelerinde bulunan birçok sokakta elektrik kesintisi olacaktır.

MENDERES

09.00 – 17.00 saatleri arasında Çukuraltı Mahallesi'nin büyük bölümünde,

Özdere Cumhuriyet Mahallesi'nde ve Gümüldür Cumhuriyet ile Gümüldür Fevzi Çakmak mahallelerinde kesinti yapılacaktır.

ALİAĞA

09.00 – 12.00 saatleri arasında Yalı Mahallesi Haraççı Bahçe Küme Evleri,

10.00 – 14.00 saatleri arasında Yalı Mahallesi Plaj Caddesi,

13.00 – 17.00 saatleri arasında Çoraklar, Karaköy, Kalabak, Hacıömerli ve Çaltılıdere mahallelerinde kesinti uygulanacaktır.

BAYINDIR

10.00 – 16.00 saatleri arasında Yakacık, Yusuflu, Fatih ve Buruncuk mahallelerinde kesinti olacaktır.

BEYDAĞ

11.00 – 16.00 saatleri arasında Atatürk ve Cumhuriyet mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BALÇOVA

09.00 – 11.00 saatleri arasında Teleferik ve Fevzi Çakmak mahalleleri,

11.00 – 13.00 saatleri arasında Eğitim Mahallesi,

13.00 – 15.00 saatleri arasında Bahçelerarası Mahallesi kesintiden etkilenecektir.

FOÇA

09.00 – 13.00 saatleri arasında Cumhuriyet Mahallesi'nde kesinti yapılacaktır.

GÜZELBAHÇE

09.00 – 15.00 saatleri arasında Yalı Mahallesi'nde Mithatpaşa Caddesi, 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı ve bağlı sokaklarda kesinti uygulanacaktır.

KİRAZ

09.15 – 16.00 saatleri arasında Doğancılar Mahallesi Oyuk Kıran Küme Evleri'nde kesinti olacaktır.