İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Kasım İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 26 Kasım günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 26 Kasım günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 26 Kasım günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:
Buca
Saat: 10.00 – 16.00
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Etkilenen Mahalleler:
Vali Rahmi Bey Mahallesi (126/2 Sokak, 116 Sokak, 128 Sokak, 130 Sokak)
Menderes Mahallesi (120/1 Sokak, 122 Sokak, 122/1 Sokak, Menderes Caddesi, 118 Sokak, 118/2 Sokak, 118/3 Sokak, 120 Sokak)
Durum: Planlandı
Dikili
Saat: 09.00 – 15.00
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Etkilenen Mahalleler:
Bahçeli Mahallesi (Kurtuluş Caddesi, İstiklal Caddesi, Vatan Caddesi, Atatürk Caddesi ve belirtilen tüm sokaklar)
Çukuralanı Mahallesi (Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Caddesi ve belirtilen sokaklar)
Gökçeağıl Mahallesi (Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Caddesi, Vatan Caddesi ve diğer sokaklar)
Kabakum Mahallesi (Polyak ve Kabakum bölgelerindeki tüm sokaklar)
Kıratlı Mahallesi (Cumhuriyet Caddesi, Hürriyet Caddesi, Atatürk Sokak ve diğer sokaklar)
Nebiler Mahallesi (Cumhuriyet Caddesi ve diğer sokaklar)
Salihler Mahallesi (İstiklal Caddesi, Vatan Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Kurtuluş Caddesi ve diğer sokaklar)
Durum: Planlandı
Bergama
Saat: 10.00 – 16.00
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Etkilenen Yerleşimler:
Zeytindağ Mahallesi (Yuntdağ Yolu)
Bozyerler Mahallesi (Köy içi yolu ve 2776 Sokak)
Durum: Planlandı
Karşıyaka
Saat: 09.00 – 15.00
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Etkilenen Mahalle:
Cumhuriyet Mahallesi (belirtilen tüm sokaklar)
Durum: Planlandı
Tire – Çayırlı Bölgesi
Saat: 09.00 – 17.00
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Etkilenen Yerler:
Karşıyaka Küme Evleri, Yol Üstü Küme Evleri, Yol Altı Küme Evleri, Yunus Emre Sokak, Şahin Tepe Küme Evleri, Aşık Veysel Sokak
Durum: Planlandı
Tire – İbni Melek, Çayırlı, Hisarlık
Saat: 09.00 – 17.00
Etkilenen Yerler:
İbni Melek Mahallesi (Selçuk Caddesi, Çoban Mezarlığı Küme Evleri)
Çayırlı Mahallesi (Karşıyaka Küme Evleri, Yol Altı Küme Evleri)
Hisarlık
Durum: Planlandı
Tire – Çayırlı (diğer çalışma)
Saat: 09.00 – 17.00
Etkilenen Yer:
Karşıyaka Küme Evleri
Durum: Planlandı
Tire – Çayırlı (genel kesinti)
Saat: 09.00 – 17.00
Etkilenen Yer:
Çayırlı
Durum: Planlandı
Bergama – Karahıdırlı
Saat: 09.00 – 17.00
Etkilenen Yer:
Karahıdırlı
Durum: Planlandı
Aliağa
Saat: 09.00 – 15.00
Etkilenen Yerleşimler:
Büyük Hayrettin Paşa
Bozköy
Durum: Planlandı
Bergama – Ayaskent ve Çevresi
Saat: 10.00 – 15.00
Etkilenen Yerleşimler:
Ayaskent Mahallesi (tüm sokak ve caddeler)
Zağnoz Mahallesi (Merkez Küme Evleri)
Kadıköy
Göçbeyli
Paşaköy
Doğancı
Aziziye Mahallesi
Durum: Planlandı
Urla – Uzunkuyu, Barbaros, Birgi, Zeytineli, Zeytinler
Saat: 10.00 – 16.00
Etkilenen Yerleşimler:
Uzunkuyu Mahallesi (tüm sokaklar ve küme evleri)
Barbaros Mahallesi (Doktorlar Sitesi Küme Evleri)
Birgi Mahallesi (belirtilen sokaklar ve küme evleri)
Zeytineli Mahallesi (Cumhuriyet Caddesi ve diğer yerler)
Zeytinler Mahallesi (tüm sokaklar)
Durum: Planlandı
Foça – Kemal Atatürk, Hacıveli, Yenibağarası, Yeniköy
Saat: 09.00 – 17.00
Etkilenen Yerleşimler:
Kemal Atatürk Mahallesi (belirtilen sokaklar)
Hacıveli Mahallesi (Foça İzmir Karayolu üzerindeki sokaklar)
Yenibağarası
Yeniköy
Durum: Planlandı
Torbalı – Ahmetli, Özbey, Yeniköy
Saat: 10.00 – 13.00
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Etkilenen Yerler:
Ahmetli Mahallesi (belirtilen tüm sokaklar, Gazi Atatürk Meydanı)
Özbey
Yeniköy (Bayrak Caddesi)
Durum: Planlandı
Torbalı – Ortaköy, Çapak, Yedi Eylül, Karakuyu (kısa süreli çalışma)
Saat: 09.00 – 09.30
Etkilenen Yerler:
Ortaköy Mahallesi (belirtilen sokaklar)
Çapak Mahallesi (belirtilen tüm sokaklar)
Yedi Eylül
Karakuyu
Durum: Planlandı
Torbalı – Çapak ve Ortaköy (uzun süreli)
Saat: 09.30 – 17.30
Etkilenen Yerler:
Çapak Mahallesi (belirtilen tüm sokaklar)
Ortaköy
Durum: Planlandı
Torbalı – Karakuyu, Çapak, Ortaköy, Yedi Eylül
Saat: 17.31 – 18.00
Etkilenen Yerler:
Karakuyu
Çapak Mahallesi (belirtilen sokaklar)
Ortaköy Mahallesi
Yedi Eylül
Durum: Planlandı
Bornova – Ümit Mahallesi
Saat: 10.00 – 17.00
Etkilenen Yer:
Ümit Mahallesi
Durum: Planlandı
Menderes – Ahmetbeyli ve Çile
Saat: 09.00 – 15.00
Etkilenen Yerleşimler:
Ahmetbeyli Mahallesi (belirtilen tüm cadde ve sokaklar)
Çile Mahallesi
Durum: Planlandı
Menderes – Çukuraltı
Saat: 09.00 – 13.00
Etkilenen Yerleşim:
Çukuraltı Mahallesi (tüm sokaklar, Sevgi Yolu, Efetur Caddesi, Arif Sinan Caddesi)
Durum: Planlandı
Ödemiş – Üç Eylül
Saat: 09.00 – 17.00
Etkilenen Yerler:
Kum Kuyu, Bacaksız Kuyu, Kasap Kuyu, Karanlık Mezarlık bölgelerindeki küme evleri
Durum: Planlandı
Ödemiş – Umurbey, Emmioğlu, Üç Eylül, Yolüstü
Saat: 09.00 – 17.00
Etkilenen Yerler:
Umurbey Mahallesi (Yanıkkır Köprüsü çevresi, Kalaycı Kuyu, Sanayi Altı, Şeytanlı Karaağaç bölgeleri)
Emmioğlu Mahallesi
Üç Eylül Mahallesi (belirtilen tüm bölgeler)
Yolüstü Mahallesi
Durum: Planlandı
Ödemiş – Büyükavulcuk, Birgi, Küçükavulcuk, Ocaklı, Gerçekli
Saat: 09.00 – 17.00
Etkilenen Yerler:
Büyükavulcuk Mahallesi
Birgi Mahallesi
Küçükavulcuk
Ocaklı
Gerçekli
Durum: Planlandı
Menderes – Hürriyet Mahallesi
Saat: 10.00 – 13.00
Etkilenen Yer:
Hürriyet Mahallesi
Durum: Planlandı