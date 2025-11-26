İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Kasım İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 26 Kasım günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Buca

Saat: 10.00 – 16.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenen Mahalleler:

Vali Rahmi Bey Mahallesi (126/2 Sokak, 116 Sokak, 128 Sokak, 130 Sokak)

Menderes Mahallesi (120/1 Sokak, 122 Sokak, 122/1 Sokak, Menderes Caddesi, 118 Sokak, 118/2 Sokak, 118/3 Sokak, 120 Sokak)

Durum: Planlandı

Dikili

Saat: 09.00 – 15.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenen Mahalleler:

Bahçeli Mahallesi (Kurtuluş Caddesi, İstiklal Caddesi, Vatan Caddesi, Atatürk Caddesi ve belirtilen tüm sokaklar)

Çukuralanı Mahallesi (Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Caddesi ve belirtilen sokaklar)

Gökçeağıl Mahallesi (Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Caddesi, Vatan Caddesi ve diğer sokaklar)

Kabakum Mahallesi (Polyak ve Kabakum bölgelerindeki tüm sokaklar)

Kıratlı Mahallesi (Cumhuriyet Caddesi, Hürriyet Caddesi, Atatürk Sokak ve diğer sokaklar)

Nebiler Mahallesi (Cumhuriyet Caddesi ve diğer sokaklar)

Salihler Mahallesi (İstiklal Caddesi, Vatan Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Kurtuluş Caddesi ve diğer sokaklar)

Durum: Planlandı

Bergama

Saat: 10.00 – 16.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenen Yerleşimler:

Zeytindağ Mahallesi (Yuntdağ Yolu)

Bozyerler Mahallesi (Köy içi yolu ve 2776 Sokak)

Durum: Planlandı

Karşıyaka

Saat: 09.00 – 15.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenen Mahalle:

Cumhuriyet Mahallesi (belirtilen tüm sokaklar)

Durum: Planlandı

Tire – Çayırlı Bölgesi

Saat: 09.00 – 17.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenen Yerler:

Karşıyaka Küme Evleri, Yol Üstü Küme Evleri, Yol Altı Küme Evleri, Yunus Emre Sokak, Şahin Tepe Küme Evleri, Aşık Veysel Sokak

Durum: Planlandı

Tire – İbni Melek, Çayırlı, Hisarlık

Saat: 09.00 – 17.00

Etkilenen Yerler:

İbni Melek Mahallesi (Selçuk Caddesi, Çoban Mezarlığı Küme Evleri)

Çayırlı Mahallesi (Karşıyaka Küme Evleri, Yol Altı Küme Evleri)

Hisarlık

Durum: Planlandı

Tire – Çayırlı (diğer çalışma)

Saat: 09.00 – 17.00

Etkilenen Yer:

Karşıyaka Küme Evleri

Durum: Planlandı

Tire – Çayırlı (genel kesinti)

Saat: 09.00 – 17.00

Etkilenen Yer:

Çayırlı

Durum: Planlandı

Bergama – Karahıdırlı

Saat: 09.00 – 17.00

Etkilenen Yer:

Karahıdırlı

Durum: Planlandı

Aliağa

Saat: 09.00 – 15.00

Etkilenen Yerleşimler:

Büyük Hayrettin Paşa

Bozköy

Durum: Planlandı

Bergama – Ayaskent ve Çevresi

Saat: 10.00 – 15.00

Etkilenen Yerleşimler:

Ayaskent Mahallesi (tüm sokak ve caddeler)

Zağnoz Mahallesi (Merkez Küme Evleri)

Kadıköy

Göçbeyli

Paşaköy

Doğancı

Aziziye Mahallesi

Durum: Planlandı

Urla – Uzunkuyu, Barbaros, Birgi, Zeytineli, Zeytinler

Saat: 10.00 – 16.00

Etkilenen Yerleşimler:

Uzunkuyu Mahallesi (tüm sokaklar ve küme evleri)

Barbaros Mahallesi (Doktorlar Sitesi Küme Evleri)

Birgi Mahallesi (belirtilen sokaklar ve küme evleri)

Zeytineli Mahallesi (Cumhuriyet Caddesi ve diğer yerler)

Zeytinler Mahallesi (tüm sokaklar)

Durum: Planlandı

Foça – Kemal Atatürk, Hacıveli, Yenibağarası, Yeniköy

Saat: 09.00 – 17.00

Etkilenen Yerleşimler:

Kemal Atatürk Mahallesi (belirtilen sokaklar)

Hacıveli Mahallesi (Foça İzmir Karayolu üzerindeki sokaklar)

Yenibağarası

Yeniköy

Durum: Planlandı

Torbalı – Ahmetli, Özbey, Yeniköy

Saat: 10.00 – 13.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenen Yerler:

Ahmetli Mahallesi (belirtilen tüm sokaklar, Gazi Atatürk Meydanı)

Özbey

Yeniköy (Bayrak Caddesi)

Durum: Planlandı

Torbalı – Ortaköy, Çapak, Yedi Eylül, Karakuyu (kısa süreli çalışma)

Saat: 09.00 – 09.30

Etkilenen Yerler:

Ortaköy Mahallesi (belirtilen sokaklar)

Çapak Mahallesi (belirtilen tüm sokaklar)

Yedi Eylül

Karakuyu

Durum: Planlandı

Torbalı – Çapak ve Ortaköy (uzun süreli)

Saat: 09.30 – 17.30

Etkilenen Yerler:

Çapak Mahallesi (belirtilen tüm sokaklar)

Ortaköy

Durum: Planlandı

Torbalı – Karakuyu, Çapak, Ortaköy, Yedi Eylül

Saat: 17.31 – 18.00

Etkilenen Yerler:

Karakuyu

Çapak Mahallesi (belirtilen sokaklar)

Ortaköy Mahallesi

Yedi Eylül

Durum: Planlandı

Bornova – Ümit Mahallesi

Saat: 10.00 – 17.00

Etkilenen Yer:

Ümit Mahallesi

Durum: Planlandı

Menderes – Ahmetbeyli ve Çile

Saat: 09.00 – 15.00

Etkilenen Yerleşimler:

Ahmetbeyli Mahallesi (belirtilen tüm cadde ve sokaklar)

Çile Mahallesi

Durum: Planlandı

Menderes – Çukuraltı

Saat: 09.00 – 13.00

Etkilenen Yerleşim:

Çukuraltı Mahallesi (tüm sokaklar, Sevgi Yolu, Efetur Caddesi, Arif Sinan Caddesi)

Durum: Planlandı

Ödemiş – Üç Eylül

Saat: 09.00 – 17.00

Etkilenen Yerler:

Kum Kuyu, Bacaksız Kuyu, Kasap Kuyu, Karanlık Mezarlık bölgelerindeki küme evleri

Durum: Planlandı

Ödemiş – Umurbey, Emmioğlu, Üç Eylül, Yolüstü

Saat: 09.00 – 17.00

Etkilenen Yerler:

Umurbey Mahallesi (Yanıkkır Köprüsü çevresi, Kalaycı Kuyu, Sanayi Altı, Şeytanlı Karaağaç bölgeleri)

Emmioğlu Mahallesi

Üç Eylül Mahallesi (belirtilen tüm bölgeler)

Yolüstü Mahallesi

Durum: Planlandı

Ödemiş – Büyükavulcuk, Birgi, Küçükavulcuk, Ocaklı, Gerçekli

Saat: 09.00 – 17.00

Etkilenen Yerler:

Büyükavulcuk Mahallesi

Birgi Mahallesi

Küçükavulcuk

Ocaklı

Gerçekli

Durum: Planlandı

Menderes – Hürriyet Mahallesi

Saat: 10.00 – 13.00

Etkilenen Yer:

Hürriyet Mahallesi

Durum: Planlandı