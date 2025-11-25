İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 25-26 Kasım İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 25 Kasım günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 25 Kasım günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 25 Kasım günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:
BAYRAKLI – Mansuroğlu Mahallesi
273/2. Sokak, 258. Sokak, Sakarya Caddesi, 273. Sokak, 273/1. Sokak
Tarih: 25 Kasım 2025
Saat: 09.00 – 15.00
Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
BAYRAKLI – Manavkuyu Mahallesi
275/20., 275/19., 275/18., 275/17., 275/14., 275/11., 275/10., 275/13., Şehit Pilot Üsteğmen Türker Aydın, 275/22. ve 275/21. Sokaklar
Tarih: 25 Kasım 2025
Saat: 10.00 – 16.00
Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
BUCA – Dumlupınar Mahallesi
117., 119., 121., 124., 83., 86., 88., 97. Sokaklar, Barış Manço Kültür Sokak, Kalender Yılmaz Sokak, 102. Sokak, Uğur Mumcu Caddesi
BUCA – Vali Rahmi Bey Mahallesi
135. Sokak, Menderes Caddesi
Tarih: 25 Kasım 2025
Saat: 09.00 – 15.00
Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
DİKİLİ – Cumhuriyet Mahallesi (1. bölge)
453., 526., 524/1., 471., 481., 508/1., 518., 520., 522., 524. Sokaklar, Hasan Tahsin Caddesi, Çetin Emeç Caddesi, 481/1. Sokak, 504/1. Sokak, 477. Sokak
Tarih: 25 Kasım 2025
Saat: 09.00 – 15.00
Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
DİKİLİ – Cumhuriyet Mahallesi (2. bölge)
497., 508/1., 507., 495., 548/1. Sokaklar, Köseler Sokak, 513., 546., 497/1., 506., 504/1., 508., 479., 515. Sokaklar, Hasan Tahsin Caddesi, 548., 544., 504., 502., 542., 499/1., 499., 540., 538., 518., 516/1., 509. Sokak
Tarih: 25 Kasım 2025
Saat: 09.00 – 15.00
Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
ÇİĞLİ – Güzeltepe, Yakakent, Köyiçi, Şirintepe Mahalleleri
Belirtilen tüm sokak ve caddeler
Tarih: 25 Kasım 2025
Saat: 10.00 – 15.00
Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
BERGAMA – Karaveliler, Kıranlı, Güneşli, Çamavlu, Yukarıbey
Tarih: 25 Kasım 2025
Saat: 10.00 – 16.00
Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
MENEMEN – 30 Ağustos Mahallesi (bölge 1)
7121., 7117., 7108., 7106., 7104/1., 7125., 7104. Sokaklar, Çanakkale Asfaltı Caddesi ve Site içi yollar
Tarih: 25 Kasım 2025
Saat: 09.00 – 17.00
Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
TİRE – Akkoyunlu ve Karateke Mahalleleri (Azmakaltı bölgesi)
Tarih: 25 Kasım 2025
Saat: 10.00 – 16.00
Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
MENEMEN – 30 Ağustos Mahallesi (bölge 2)
7207., 7203., 7118., 7112. Sokaklar, 4. ve 3. Caddeler, 7210. Sokak
Tarih: 25 Kasım 2025
Saat: 09.00 – 17.00
Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
TİRE – Karateke ve İbni Melek Mahalleleri
Nazilli Kuyusu Küme Evleri ve İzmir Ödemiş Yolu çevresi
Tarih: 25 Kasım 2025
Saat: 09.00 – 17.00
Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
TİRE – Akkoyunlu Mahallesi (Eğercili Küme Evleri ve Azmakaltı)
Tarih: 25 Kasım 2025
Saat: 09.00 – 17.00
Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
TİRE – Yenioba Mahallesi (geniş bölge)
Yenioba iç yolu, Fatih Sultan, Toplum, Köprübaşı, Yavan Kuyu ve Bayar Sokaklar, Alacalı Yolu çevresi
Tarih: 25 Kasım 2025
Saat: 09.00 – 17.00
Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
BUCA – Belenbaşı, 29 Ekim, Kırklar, Kaynaklar Merkez, Yıldızlar Mahalleleri
Belirtilen tüm sokak ve caddeler
Tarih: 25 Kasım 2025
Saat: 09.00 – 17.00
Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
BERGAMA – Koyuneli ve İsmailli Mahalleleri
Tarih: 25 Kasım 2025
Saat: 10.00 – 16.00
Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
KARABAĞLAR – İhsan Alyanak Mahallesi (bölge 1)
5020., 5020/2., 5001. Sokaklar
Tarih: 25 Kasım 2025
Saat: 10.00 – 16.00
Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
KARABAĞLAR – İhsan Alyanak Mahallesi (bölge 2)
5020/2., 5021., 5020., 5007., 5001., 5020/4., 5041., 5035. Sokaklar
Tarih: 25 Kasım 2025
Saat: 08.00 – 12.00
Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
KARABAĞLAR – Tahsin Yazıcı Mahallesi (bölge 1)
9319., 9318., 9307., 9306/2., 9304., 9302. Sokaklar
Tarih: 25 Kasım 2025
Saat: 13.00 – 17.00
Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
KARABAĞLAR – Tahsin Yazıcı Mahallesi (bölge 2)
9312., 9127., 9314., 9302., 9310., 9309. Sokaklar
Ali Fuat Cebesoy Mahallesi
9510. Sokak
Tarih: 25 Kasım 2025
Saat: 09.00 – 15.00
Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
FOÇA – Kozbeyli Mahallesi
Köy içi küme evleri
Tarih: 25 Kasım 2025
Saat: 09.00 – 17.00 ve 10.00 – 17.00
Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
KONAK – Pazaryeri, Namazgah, Ali Reis, Yeni Mahalleleri
Belirtilen sokaklar ve Agora Parkı çevresi
Tarih: 25 Kasım 2025
Saat: 10.00 – 17.00
Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
KONAK – Kubilay, Pazaryeri, Ali Reis Mahalleleri
Tarih: 25 Kasım 2025
Saat: 10.00 – 17.00
KONAK – Yeni, Süvari, Sakarya Mahalleleri
Tarih: 25 Kasım 2025
Saat: 19.00 – 21.00
KONAK – Güneş ve Güzelyurt Mahalleleri
Tarih: 25 Kasım 2025
Saat: 21.00 – 23.00
KONAK – Hilal ve Yenidoğan Mahalleleri
Tarih: 25 Kasım 2025
Saat: 10.00 – 16.00
URLA – İçmeler, Sıra, Camiatik, Altıntaş, Kuşçular Mahalleleri
Belirtilen sokaklar
Tarih: 25 Kasım 2025
Saat: 09.00 – 12.00
BORNOVA – Eğridere ve İnönü Mahalleleri
Tarih: 25 Kasım 2025
Saat: 13.00 – 14.30
BORNOVA – Evka 4 Mahallesi (1. bölge)
Satuk Buğra Han Caddesi, 1031. Sokak
Tarih: 25 Kasım 2025
Saat: 14.00 – 15.00
BORNOVA – Evka 4, Atatürk, İnönü Mahalleleri (2. bölge)
Tarih: 25 Kasım 2025
Saat: 14.30 – 17.00
BORNOVA – İnönü Mahallesi (3. bölge)
Tarih: 25 Kasım 2025
Saat: 20.00 – 22.00
BORNOVA – Gürpınar ve Kemalpaşa Mahalleleri
Tarih: 25 Kasım 2025
Saat: 18.00 – 20.00
BORNOVA – Gürpınar ve Kemalpaşa (7055/8 Sokak) bölgesi
Tarih: 25 Kasım 2025
Saat: 09.00 – 17.00
FOÇA – Mustafa Kemal Atatürk ve Fevzi Çakmak Mahalleleri (geniş bölge)
Tarih: 25 Kasım 2025
Saat: 09.00 – 17.00
BAYINDIR – Birçok mahalle ve köy (Havuzbaşı, Taşkesik, Yeni, Yedi Eylül, Şehitler, Karşıyaka, Eğerci, Çaybaşı, Arslanlar)
Tarih: 25 Kasım 2025
Saat: 09.15 – 09.45
KEMALPAŞA – Vişneli, Ortaköy, Karakızlar, Saipler, Karaot, Dağkızılca, Çakırbeyli, Bozköy, Yeşilköy, Gökyaka, Dereköy, Cumalı Mahalleleri
Tarih: 25 Kasım 2025
Saat: 09.46 – 17.45
TORBALI – Bozköy ve Saipler Mahalleleri (kısa süreli kesinti)
Tarih: 25 Kasım 2025
Saat: 17.46 – 18.00
TORBALI – Karaot, Cumalı, Dereköy, Gökyaka, Vişneli, Yeşilköy, Bozköy, Çakırbeyli, Dağkızılca, Saipler, Karakızlar, Ortaköy
Tarih: 25 Kasım 2025
Saat: 09.00 – 17.00
MENDERES – Oğlananası Atatürk ve Gölcükler Mahalleleri
Tarih: 25 Kasım 2025
Saat: 09.00 – 17.00
ÖDEMİŞ – Tosunlar Mahallesi
Başova ve Delice Küme Evleri
Tarih: 25 Kasım 2025
Saat: 09.00 – 17.00
ÖDEMİŞ – Demircili, Üç Eylül, Seyrekli, Karadoğan Mahalleleri
Tarih: 25 Kasım 2025
Saat: 09.00 – 17.00
ÖDEMİŞ – Küçükavulcuk, Birgi, Gerçekli, Büyükavulcuk, Ocaklı Mahalleleri
Tarih: 25 Kasım 2025
Saat: 09.00 – 17.00
KARABURUN – Mordoğan Mahallesi
Belirtilen tüm sokaklar ve caddeler
Tarih: 25 Kasım 2025
Saat: 09.00 – 17.00