İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 25-26 Kasım İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 25 Kasım günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

BAYRAKLI – Mansuroğlu Mahallesi

273/2. Sokak, 258. Sokak, Sakarya Caddesi, 273. Sokak, 273/1. Sokak

Tarih: 25 Kasım 2025

Saat: 09.00 – 15.00

Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

BAYRAKLI – Manavkuyu Mahallesi

275/20., 275/19., 275/18., 275/17., 275/14., 275/11., 275/10., 275/13., Şehit Pilot Üsteğmen Türker Aydın, 275/22. ve 275/21. Sokaklar

Tarih: 25 Kasım 2025

Saat: 10.00 – 16.00

Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

BUCA – Dumlupınar Mahallesi

117., 119., 121., 124., 83., 86., 88., 97. Sokaklar, Barış Manço Kültür Sokak, Kalender Yılmaz Sokak, 102. Sokak, Uğur Mumcu Caddesi

BUCA – Vali Rahmi Bey Mahallesi

135. Sokak, Menderes Caddesi

Tarih: 25 Kasım 2025

Saat: 09.00 – 15.00

Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

DİKİLİ – Cumhuriyet Mahallesi (1. bölge)

453., 526., 524/1., 471., 481., 508/1., 518., 520., 522., 524. Sokaklar, Hasan Tahsin Caddesi, Çetin Emeç Caddesi, 481/1. Sokak, 504/1. Sokak, 477. Sokak

Tarih: 25 Kasım 2025

Saat: 09.00 – 15.00

Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

DİKİLİ – Cumhuriyet Mahallesi (2. bölge)

497., 508/1., 507., 495., 548/1. Sokaklar, Köseler Sokak, 513., 546., 497/1., 506., 504/1., 508., 479., 515. Sokaklar, Hasan Tahsin Caddesi, 548., 544., 504., 502., 542., 499/1., 499., 540., 538., 518., 516/1., 509. Sokak

Tarih: 25 Kasım 2025

Saat: 09.00 – 15.00

Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

ÇİĞLİ – Güzeltepe, Yakakent, Köyiçi, Şirintepe Mahalleleri

Belirtilen tüm sokak ve caddeler

Tarih: 25 Kasım 2025

Saat: 10.00 – 15.00

Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

BERGAMA – Karaveliler, Kıranlı, Güneşli, Çamavlu, Yukarıbey

Tarih: 25 Kasım 2025

Saat: 10.00 – 16.00

Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

MENEMEN – 30 Ağustos Mahallesi (bölge 1)

7121., 7117., 7108., 7106., 7104/1., 7125., 7104. Sokaklar, Çanakkale Asfaltı Caddesi ve Site içi yollar

Tarih: 25 Kasım 2025

Saat: 09.00 – 17.00

Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

TİRE – Akkoyunlu ve Karateke Mahalleleri (Azmakaltı bölgesi)

Tarih: 25 Kasım 2025

Saat: 10.00 – 16.00

Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

MENEMEN – 30 Ağustos Mahallesi (bölge 2)

7207., 7203., 7118., 7112. Sokaklar, 4. ve 3. Caddeler, 7210. Sokak

Tarih: 25 Kasım 2025

Saat: 09.00 – 17.00

Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

TİRE – Karateke ve İbni Melek Mahalleleri

Nazilli Kuyusu Küme Evleri ve İzmir Ödemiş Yolu çevresi

Tarih: 25 Kasım 2025

Saat: 09.00 – 17.00

Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

TİRE – Akkoyunlu Mahallesi (Eğercili Küme Evleri ve Azmakaltı)

Tarih: 25 Kasım 2025

Saat: 09.00 – 17.00

Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

TİRE – Yenioba Mahallesi (geniş bölge)

Yenioba iç yolu, Fatih Sultan, Toplum, Köprübaşı, Yavan Kuyu ve Bayar Sokaklar, Alacalı Yolu çevresi

Tarih: 25 Kasım 2025

Saat: 09.00 – 17.00

Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

BUCA – Belenbaşı, 29 Ekim, Kırklar, Kaynaklar Merkez, Yıldızlar Mahalleleri

Belirtilen tüm sokak ve caddeler

Tarih: 25 Kasım 2025

Saat: 09.00 – 17.00

Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

BERGAMA – Koyuneli ve İsmailli Mahalleleri

Tarih: 25 Kasım 2025

Saat: 10.00 – 16.00

Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

KARABAĞLAR – İhsan Alyanak Mahallesi (bölge 1)

5020., 5020/2., 5001. Sokaklar

Tarih: 25 Kasım 2025

Saat: 10.00 – 16.00

Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

KARABAĞLAR – İhsan Alyanak Mahallesi (bölge 2)

5020/2., 5021., 5020., 5007., 5001., 5020/4., 5041., 5035. Sokaklar

Tarih: 25 Kasım 2025

Saat: 08.00 – 12.00

Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

KARABAĞLAR – Tahsin Yazıcı Mahallesi (bölge 1)

9319., 9318., 9307., 9306/2., 9304., 9302. Sokaklar

Tarih: 25 Kasım 2025

Saat: 13.00 – 17.00

Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

KARABAĞLAR – Tahsin Yazıcı Mahallesi (bölge 2)

9312., 9127., 9314., 9302., 9310., 9309. Sokaklar

Ali Fuat Cebesoy Mahallesi

9510. Sokak

Tarih: 25 Kasım 2025

Saat: 09.00 – 15.00

Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

FOÇA – Kozbeyli Mahallesi

Köy içi küme evleri

Tarih: 25 Kasım 2025

Saat: 09.00 – 17.00 ve 10.00 – 17.00

Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

KONAK – Pazaryeri, Namazgah, Ali Reis, Yeni Mahalleleri

Belirtilen sokaklar ve Agora Parkı çevresi

Tarih: 25 Kasım 2025

Saat: 10.00 – 17.00

Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

KONAK – Kubilay, Pazaryeri, Ali Reis Mahalleleri

Tarih: 25 Kasım 2025

Saat: 10.00 – 17.00

KONAK – Yeni, Süvari, Sakarya Mahalleleri

Tarih: 25 Kasım 2025

Saat: 19.00 – 21.00

KONAK – Güneş ve Güzelyurt Mahalleleri

Tarih: 25 Kasım 2025

Saat: 21.00 – 23.00

KONAK – Hilal ve Yenidoğan Mahalleleri

Tarih: 25 Kasım 2025

Saat: 10.00 – 16.00

URLA – İçmeler, Sıra, Camiatik, Altıntaş, Kuşçular Mahalleleri

Belirtilen sokaklar

Tarih: 25 Kasım 2025

Saat: 09.00 – 12.00

BORNOVA – Eğridere ve İnönü Mahalleleri

Tarih: 25 Kasım 2025

Saat: 13.00 – 14.30

BORNOVA – Evka 4 Mahallesi (1. bölge)

Satuk Buğra Han Caddesi, 1031. Sokak

Tarih: 25 Kasım 2025

Saat: 14.00 – 15.00

BORNOVA – Evka 4, Atatürk, İnönü Mahalleleri (2. bölge)

Tarih: 25 Kasım 2025

Saat: 14.30 – 17.00

BORNOVA – İnönü Mahallesi (3. bölge)

Tarih: 25 Kasım 2025

Saat: 20.00 – 22.00

BORNOVA – Gürpınar ve Kemalpaşa Mahalleleri

Tarih: 25 Kasım 2025

Saat: 18.00 – 20.00

BORNOVA – Gürpınar ve Kemalpaşa (7055/8 Sokak) bölgesi

Tarih: 25 Kasım 2025

Saat: 09.00 – 17.00

FOÇA – Mustafa Kemal Atatürk ve Fevzi Çakmak Mahalleleri (geniş bölge)

Tarih: 25 Kasım 2025

Saat: 09.00 – 17.00

BAYINDIR – Birçok mahalle ve köy (Havuzbaşı, Taşkesik, Yeni, Yedi Eylül, Şehitler, Karşıyaka, Eğerci, Çaybaşı, Arslanlar)

Tarih: 25 Kasım 2025

Saat: 09.15 – 09.45

KEMALPAŞA – Vişneli, Ortaköy, Karakızlar, Saipler, Karaot, Dağkızılca, Çakırbeyli, Bozköy, Yeşilköy, Gökyaka, Dereköy, Cumalı Mahalleleri

Tarih: 25 Kasım 2025

Saat: 09.46 – 17.45

TORBALI – Bozköy ve Saipler Mahalleleri (kısa süreli kesinti)

Tarih: 25 Kasım 2025

Saat: 17.46 – 18.00

TORBALI – Karaot, Cumalı, Dereköy, Gökyaka, Vişneli, Yeşilköy, Bozköy, Çakırbeyli, Dağkızılca, Saipler, Karakızlar, Ortaköy

Tarih: 25 Kasım 2025

Saat: 09.00 – 17.00

MENDERES – Oğlananası Atatürk ve Gölcükler Mahalleleri

Tarih: 25 Kasım 2025

Saat: 09.00 – 17.00

ÖDEMİŞ – Tosunlar Mahallesi

Başova ve Delice Küme Evleri

Tarih: 25 Kasım 2025

Saat: 09.00 – 17.00

ÖDEMİŞ – Demircili, Üç Eylül, Seyrekli, Karadoğan Mahalleleri

Tarih: 25 Kasım 2025

Saat: 09.00 – 17.00

ÖDEMİŞ – Küçükavulcuk, Birgi, Gerçekli, Büyükavulcuk, Ocaklı Mahalleleri

Tarih: 25 Kasım 2025

Saat: 09.00 – 17.00

KARABURUN – Mordoğan Mahallesi

Belirtilen tüm sokaklar ve caddeler

Tarih: 25 Kasım 2025

Saat: 09.00 – 17.00