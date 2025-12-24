İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 24-25 Aralık İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 24 Aralık günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

BERGAMA

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Pınarköy Tepe Küme Evleri ve Pınarköy Küme Evleri'nde kesinti yapılacaktır.

09.00 ile 15.00 saatleri arasında Şakran Sayfiye Mahallesi'nde 3489, 3491, 3521 ve 3487 sokaklar; Zeytindağ'da 1. Küme Evleri, Örnek Mavi Kent Küme Evleri, 3. Küme Evleri, İskele Sokağı, İzmir Çanakkale Yolu ve bağlantılı sokaklar etkilenecektir.

10.00 ile 16.00 saatleri arasında Çamavlu Küme Evleri'nde kesinti uygulanacaktır.

KARŞIYAKA

09.00 ile 15.00 saatleri arasında Cumhuriyet Mahallesi'nde çok sayıda sokakta planlı kesinti olacaktır. Bu sokaklar arasında 6604, 6607, 6615, 6616, 6617, 6620, 6633, 6638, 6640, 6645, 6646, 6650, 6652, 6654, 6657, 6722 ve çevresindeki sokaklar yer almaktadır.

Aynı saat aralığında Cumhuriyet ve İnönü mahallelerinde 6712, 6713, 6715, 6716, 6717, 6718, 6719 ve Alim Dağhan Sokağı çevresinde kesinti yapılacaktır.

SELÇUK

09.00 ile 12.00 saatleri arasında Küçükkale, Üzümler, Mehmetler, Hasançavuşlar, Halkapınar, Büyükkale ve Belevi mahallelerinde köy iç yolları, küme evleri ve ana bağlantı yollarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

TİRE

12.00 ile 18.00 saatleri arasında Çeriközü, Dündarlı, Büyükkömürcü, Büyükkemerdere, Küçükburun, Küçükkömürcü, Somak, Dibekçi ve Dağdere mahallelerinde köy iç yolları, yayla ve küme evleri etkilenecektir.

BUCA

09.00 ile 15.00 saatleri arasında Çamlıkule Mahallesi'nde 220, 222, 254 ve 290 numaralı sokaklar ile çevresindeki sokaklarda kesinti yapılacaktır.

Aynı saatlerde Çamlıpınar Mahallesi'nde 254 ve 293 numaralı sokaklar etkilenecektir.

BAYINDIR

09.00 ile 15.00 saatleri arasında Arıkbaşı, Mektep ve Çiftçigediği mahallelerinde ana caddeler, sokaklar ve küme evlerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10.00 ile 16.00 saatleri arasında Yakacık, Buruncuk, Yusuflu ve Fatih mahallelerinde kesinti yapılacaktır.

DİKİLİ

09.00 ile 12.00 saatleri arasında Cumhuriyet Mahallesi'nde 358, 362, 368, 370, 383 ve 387 sokaklar ile site iç yolları etkilenecektir.

BORNOVA

01.00 ile 01.30 saatleri arasında Koşukavak, Birlik, Tuna ve Meriç mahallelerinde çok sayıda sokakta kısa süreli kesinti yapılacaktır.

09.00 ile 13.00 saatleri arasında Tuna, Meriç, Koşukavak ve Birlik mahallelerinin belirli sokaklarında kesinti uygulanacaktır.

13.00 ile 13.30 saatleri arasında aynı mahallelerde ikinci bir kısa süreli kesinti planlanmaktadır.

ÖDEMİŞ

09.00 ile 15.00 saatleri arasında Zafer Mahallesi'nde Atatürk Caddesi, Osman Günay Caddesi, Stad Sokağı ve çevresinde kesinti olacaktır.

KARABAĞLAR

10.00 ile 16.00 saatleri arasında Refet Bele ve Tahsin Yazıcı mahallelerinde Yurtsever Caddesi, Aşıklar Caddesi, Kültür Caddesi ve bağlantılı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KONAK

02.00 ile 02.30 saatleri arasında Alsancak, Halkapınar, Hilal, Kahramanlar, Mimar Sinan ve Yenişehir mahallelerinde kısa süreli elektrik kesintisi planlanmaktadır.

SEFERİHİSAR

09.30 ile 17.00 saatleri arasında Kavakdere, Beyler, Atatürk, Cumhuriyet, Tepecik, Turabiye ve Orhanlı mahallelerinde ana yollar, köy yolları ve küme evleri etkilenecektir.

MENDERES

09.00 ile 17.00 saatleri arasında Çatalca, Akçaköy ve Dereköy mahallelerinde sokaklar ve köy yollarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

MENEMEN

00.00 ile 03.00 saatleri arasında Kemal Atatürk, Gazi ve Ulus mahallelerinde birçok cadde ve sokakta planlı kesinti uygulanacaktır.

FOÇA

11.00 ile 14.00 saatleri arasında Fatih ve İsmetpaşa mahallelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KİRAZ

09.00 ile 16.30 saatleri arasında Başaran, Çanakçı ve Suludere mahallelerinde küme evleri ve köy yollarında kesinti yapılacaktır.

ÇEŞME

09.00 ile 15.00 saatleri arasında Fahrettinpaşa, İsmet İnönü ve Musalla mahallelerinde çok sayıda sokakta kesinti uygulanacaktır.

12.00 ile 17.00 saatleri arasında Ovacık, Çakabey, Fahrettinpaşa ve Musalla mahallelerinde geniş kapsamlı elektrik kesintisi planlanmaktadır.

URLA

10.00 ile 16.00 saatleri arasında Kuşçular Mahallesi'nde Kuşçular Caddesi ve bağlantılı sokaklarda elektrik kesintisi olacaktır.