İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23-24 Ocak İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 23 Ocak günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

KARŞIYAKA

23 Ocak 2026 tarihinde Karşıyaka ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları yapılacaktır. Cumhuriyet Mahallesi'nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, Bahçelievler, Dedebaşı, Donanmacı, Aksoy ve Bahariye mahallelerinde ise 10.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

URLA

Urla ilçesinde 23 Ocak 2026 tarihinde farklı mahallelerde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yapılacaktır. Altıntaş ve Yaka mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, Torasan Mahallesi'nde 10.30 ile 16.30 ve ayrıca 14.30 ile 16.30 saatleri arasında, M. Fevzi Çakmak ve Kalabak mahallelerinde 11.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır.

BUCA

Buca ilçesinde 23 Ocak 2026 tarihinde birçok mahallede bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Fırat, Akıncılar, Seyhan, Çaldıran, Lale ve İnkılap mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır. Karacaağaç, Demirci, Oğlananası Atatürk ve Kırklar mahallelerinde ise kısa süreli ve gün içinde farklı saatlerde planlanan kesintiler uygulanacaktır.

KARABURUN

Karaburun ilçesinde 23 Ocak 2026 tarihinde Eğlenhoca Mahallesi'nde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında, Merkez Mahallesi'nde ise yine 09.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜZELBAHÇE

Güzelbahçe ilçesinde 23 Ocak 2026 tarihinde Atatürk, Kahramandere, Çelebi, Küçükkaya, Yelki ve Yalı mahallelerinde bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Kesintiler mahalleye göre 09.00 ile 13.00, 09.00 ile 16.00 ve 13.30 ile 17.00 saatleri arasında değişmektedir.

BERGAMA

Bergama ilçesine bağlı Alibeyli Mahallesi'nde 23 Ocak 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ÖDEMİŞ

Ödemiş ilçesinde 23 Ocak 2026 tarihinde Seyrekli, Yeniköy, Demircili, Işık, Şirinköy, Yılanlı, Mescitli, Bademli ve Ovakent mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

MENDERES

Menderes ilçesinde 23 Ocak 2026 tarihinde Efemçukuru Mahallesi'nde 10.30 ile 17.00 saatleri arasında, Hürriyet Mahallesi'nde ise 09.00 ile 13.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KARABAĞLAR

Karabağlar ilçesi Üçkuyular Mahallesi'nde 23 Ocak 2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

SEFERİHİSAR

Seferihisar ilçesinde Orhanlı, Kuyucak ve Kavakdere mahallelerinde 23 Ocak 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ALİAĞA

Aliağa ilçesine bağlı Kalabak ve Hacıömerli mahallelerinde 23 Ocak 2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır.

TORBALI

Torbalı ilçesinde Fevzi Çakmak, Karacaağaç, Oğlananası Atatürk, Kırklar, Belevi ve Tulum mahallelerinde 23 Ocak 2026 tarihinde farklı saat aralıklarında bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacaktır.

FOÇA

Foça ilçesi Yenibağarası Mahallesi'nde 23 Ocak 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇEŞME

Çeşme ilçesinde Cumhuriyet, 16 Eylül ve Germiyan mahallelerinde 23 Ocak 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 ve 10.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacaktır.

KİRAZ

Kiraz ilçesinde Dokuzlar, Yeşildere, Saçlı, Çatak, Karabağ ve Yılanlı mahallelerinde 23 Ocak 2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır.

BAYRAKLI

Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi'nde 23 Ocak 2026 tarihinde 10.00 ile 12.00 ve 14.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SELÇUK

Selçuk ilçesinde Çamlık, Gökçealan, Acarlar, Sultaniye, Cumhuriyet, Havutçulu ve 14 Mayıs mahallelerinde 23 Ocak 2026 tarihinde 09.00 ile 12.30 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.