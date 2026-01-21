İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21-22 Ocak İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 21 Ocak günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

21 Ocak 2026 Çarşamba Kesintileri:

Planlı Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karşıyaka / İzmir

Saat: 09.00 – 15.00

Kesinti ID: 3594932

Etkilenen Mahalle: Cumhuriyet Mahallesi

6620 Sokak, 6638 Sokak, 6633/1 Sokak, 6621 Sokak, 6618 Sokak, 6617 Sokak, 6616 Sokak, 6615 Sokak, 6607 Sokak, 6604 Sokak, 6654/1 Sokak, 6657 Sokak, 6722 Sokak, 6722/2 Sokak, 6636 Sokak, 6617/1 Sokak, 6654 Sokak, 6652 Sokak, 6651 Sokak, 6650 Sokak, 6648 Sokak, 6647/1 Sokak, 6647 Sokak, 6646 Sokak, 6645/2 Sokak, 6645/1 Sokak, 6645 Sokak, 6644 Sokak, 6643 Sokak, 6642 Sokak, 6641 Sokak, 6640 Sokak, 6639 Sokak

Çiğli / İzmir

Saat: 08.00 – 14.00

Kesinti ID: 3595240

Etkilenen Mahalle: Yeni Mahalle

8200/6 Sokak, Eski Havaalanı Caddesi, 8200/4 Sokak

Torbalı / İzmir

Saat: 09.00 – 16.00

Kesinti ID: 3596192

Etkilenen Mahalle ve Yerleşimler:

Yenioba Mahallesi, Kurşak, Alacalı, Ayaklıkırı, Eskioba, Işıklar, Bülbüldere

Yenioba köy içi yolu, Yenioba iç yolu, 5351 Küme Evleri, Köprübaşı Sokak, Yavan Kuyu Sokak, Bayar Sokak, Toplum Sokak, Başöğretmen Atatürk Sokak, Fatih Sultan Sokak, Davulcuoğlu Sokak, Yenioba Alacalı Yolu Küme Evleri

Alacalı Harmantepe Sokak, Güpdere Sokak, Alacalı Atatürk Sokak, Dostluk Sokak, 5252 Sokak, Alacalı Köyü iç yolu

Ayaklıkırı İnkılap Sokak, Ayaklıkırı Hürriyet Sokak, Ayaklıkırı Menekşe Sokak, Hasançavuşlar Yolu, Ayaklıkırı İstiklal Sokak, Kocaçeşme Küme Evleri, Ayaklıkırı Köyü iç yolu

Işıklar Doğanlar Küme Evleri, Işıklar Okul Küme Evleri, Demirler Küme Evleri, Işıklar Köyü iç yolu

Güzelbahçe / İzmir

Saat: 09.00 – 15.00

Kesinti ID: 3596291

Etkilenen Mahalleler: Mustafa Kemal Paşa ve Yelki

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde Atatürk Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Şehit İlhami Yılmaz Caddesi ve ilgili sokaklar

Yelki Mahallesi'nde 2274 Sokak, 2272 Sokak, 2245 Sokak, 2336 Sokak

Bergama / İzmir

Saat: 09.30 – 15.30

Kesinti ID: 3596316

Etkilenen Mahalleler: Fatih ve Bahçelievler

Fatih Mahallesi'nde Adnan Menderes Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Çetin Emeç Caddesi, Bergama Çevreyolu ve çok sayıda sokak

Tire / İzmir

Saat: 09.00 – 16.00

Kesinti ID: 3597647

Etkilenen Mahalleler: Turan ve İbni Melek

Selçuk Caddesi, Yığıntaş Küme Evleri, Namazgah ve Çakallık Küme Evleri

Aliağa / İzmir

Saat: 10.00 – 16.00

Kesinti ID: 3598616

Etkilenen Mahalle: Bozköy

Ana Sokak, Ova Caddesi, Bozköy Okul Sokak, Bozköy Tepe Sokak ve çevresi

Ödemiş / İzmir

Saat: 09.00 – 16.00

Kesinti ID: 3599551

Etkilenen Mahalle: Bıçakçı

Bıçakçı Küme Evleri, Kervan Yaylası Küme Evleri, Börülcelik Küme Evleri

Karabağlar / İzmir

Saat: 02.00 – 02.30

Kesinti ID: 3599584

Saat: 17.00 – 17.30

Kesinti ID: 3599585

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti ID: 3599587

Etkilenen mahalleler Tahsin Yazıcı, Maliyeciler, Ali Fuat Cebesoy, Adnan Süvari ve Vatan mahalleleridir. Çok sayıda cadde ve sokakta planlı kesinti uygulanacaktır.

Bornova / İzmir

Saat: 09.00 – 13.00

Kesinti ID: 3599599

Etkilenen Mahalle: Kemalpaşa

7093 Sokak ve 7093/3 Sokak

Çiğli / İzmir

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti ID: 3599609

Etkilenen Mahalleler: Egekent ve Çağdaş

Buca / İzmir

Saat: 09.00 – 16.00

Kesinti ID: 3599632

Etkilenen Mahalle: Buca Koop

Saat: 06.00 – 06.30

Kesinti ID: 3599643

Ufuk, İsmet Paşa, Ferahlı, Yaylacık, Şirinkapı, Dicle ve Çamlık mahalleleri

Konak / İzmir

Saat: 01.00 – 06.30

Kesinti ID: 3599645

Etkilenen Mahalleler: İsmet Paşa, Çamlık ve Mehtap

Bergama / İzmir

Saat: 09.00 – 15.00

Kesinti ID: 3599656

Etkilenen Mahalle: Sağancı

Menderes / İzmir

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti ID: 3599663

Etkilenen Yerler: Tekeli Atatürk Mahallesi, Tekeli Fevzi Çakmak Mahallesi ve İTOB Organize Sanayi Bölgesi