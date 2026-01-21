İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21-22 Ocak İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 21 Ocak günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 21 Ocak günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 21 Ocak günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:
21 Ocak 2026 Çarşamba Kesintileri:
Planlı Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karşıyaka / İzmir
Saat: 09.00 – 15.00
Kesinti ID: 3594932
Etkilenen Mahalle: Cumhuriyet Mahallesi
6620 Sokak, 6638 Sokak, 6633/1 Sokak, 6621 Sokak, 6618 Sokak, 6617 Sokak, 6616 Sokak, 6615 Sokak, 6607 Sokak, 6604 Sokak, 6654/1 Sokak, 6657 Sokak, 6722 Sokak, 6722/2 Sokak, 6636 Sokak, 6617/1 Sokak, 6654 Sokak, 6652 Sokak, 6651 Sokak, 6650 Sokak, 6648 Sokak, 6647/1 Sokak, 6647 Sokak, 6646 Sokak, 6645/2 Sokak, 6645/1 Sokak, 6645 Sokak, 6644 Sokak, 6643 Sokak, 6642 Sokak, 6641 Sokak, 6640 Sokak, 6639 Sokak
Çiğli / İzmir
Saat: 08.00 – 14.00
Kesinti ID: 3595240
Etkilenen Mahalle: Yeni Mahalle
8200/6 Sokak, Eski Havaalanı Caddesi, 8200/4 Sokak
Torbalı / İzmir
Saat: 09.00 – 16.00
Kesinti ID: 3596192
Etkilenen Mahalle ve Yerleşimler:
Yenioba Mahallesi, Kurşak, Alacalı, Ayaklıkırı, Eskioba, Işıklar, Bülbüldere
Yenioba köy içi yolu, Yenioba iç yolu, 5351 Küme Evleri, Köprübaşı Sokak, Yavan Kuyu Sokak, Bayar Sokak, Toplum Sokak, Başöğretmen Atatürk Sokak, Fatih Sultan Sokak, Davulcuoğlu Sokak, Yenioba Alacalı Yolu Küme Evleri
Alacalı Harmantepe Sokak, Güpdere Sokak, Alacalı Atatürk Sokak, Dostluk Sokak, 5252 Sokak, Alacalı Köyü iç yolu
Ayaklıkırı İnkılap Sokak, Ayaklıkırı Hürriyet Sokak, Ayaklıkırı Menekşe Sokak, Hasançavuşlar Yolu, Ayaklıkırı İstiklal Sokak, Kocaçeşme Küme Evleri, Ayaklıkırı Köyü iç yolu
Işıklar Doğanlar Küme Evleri, Işıklar Okul Küme Evleri, Demirler Küme Evleri, Işıklar Köyü iç yolu
Güzelbahçe / İzmir
Saat: 09.00 – 15.00
Kesinti ID: 3596291
Etkilenen Mahalleler: Mustafa Kemal Paşa ve Yelki
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde Atatürk Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Şehit İlhami Yılmaz Caddesi ve ilgili sokaklar
Yelki Mahallesi'nde 2274 Sokak, 2272 Sokak, 2245 Sokak, 2336 Sokak
Bergama / İzmir
Saat: 09.30 – 15.30
Kesinti ID: 3596316
Etkilenen Mahalleler: Fatih ve Bahçelievler
Fatih Mahallesi'nde Adnan Menderes Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Çetin Emeç Caddesi, Bergama Çevreyolu ve çok sayıda sokak
Tire / İzmir
Saat: 09.00 – 16.00
Kesinti ID: 3597647
Etkilenen Mahalleler: Turan ve İbni Melek
Selçuk Caddesi, Yığıntaş Küme Evleri, Namazgah ve Çakallık Küme Evleri
Aliağa / İzmir
Saat: 10.00 – 16.00
Kesinti ID: 3598616
Etkilenen Mahalle: Bozköy
Ana Sokak, Ova Caddesi, Bozköy Okul Sokak, Bozköy Tepe Sokak ve çevresi
Ödemiş / İzmir
Saat: 09.00 – 16.00
Kesinti ID: 3599551
Etkilenen Mahalle: Bıçakçı
Bıçakçı Küme Evleri, Kervan Yaylası Küme Evleri, Börülcelik Küme Evleri
Karabağlar / İzmir
Saat: 02.00 – 02.30
Kesinti ID: 3599584
Saat: 17.00 – 17.30
Kesinti ID: 3599585
Saat: 09.00 – 17.00
Kesinti ID: 3599587
Etkilenen mahalleler Tahsin Yazıcı, Maliyeciler, Ali Fuat Cebesoy, Adnan Süvari ve Vatan mahalleleridir. Çok sayıda cadde ve sokakta planlı kesinti uygulanacaktır.
Bornova / İzmir
Saat: 09.00 – 13.00
Kesinti ID: 3599599
Etkilenen Mahalle: Kemalpaşa
7093 Sokak ve 7093/3 Sokak
Çiğli / İzmir
Saat: 09.00 – 17.00
Kesinti ID: 3599609
Etkilenen Mahalleler: Egekent ve Çağdaş
Buca / İzmir
Saat: 09.00 – 16.00
Kesinti ID: 3599632
Etkilenen Mahalle: Buca Koop
Saat: 06.00 – 06.30
Kesinti ID: 3599643
Ufuk, İsmet Paşa, Ferahlı, Yaylacık, Şirinkapı, Dicle ve Çamlık mahalleleri
Konak / İzmir
Saat: 01.00 – 06.30
Kesinti ID: 3599645
Etkilenen Mahalleler: İsmet Paşa, Çamlık ve Mehtap
Bergama / İzmir
Saat: 09.00 – 15.00
Kesinti ID: 3599656
Etkilenen Mahalle: Sağancı
Menderes / İzmir
Saat: 09.00 – 17.00
Kesinti ID: 3599663
Etkilenen Yerler: Tekeli Atatürk Mahallesi, Tekeli Fevzi Çakmak Mahallesi ve İTOB Organize Sanayi Bölgesi