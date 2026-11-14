İzmir elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek 14 - 15 Kasım?

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Kesinti programının açıklanmasının ardından " İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?" ve "Hangi mahallelerde elektrik kesintisi var?" soruları merak konusu oldu. İşte 14-15 Kasım İzmir elektrik kesintisi ilçe ilçe ve saat saat liste.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre 14 Kasım Cumartesi günü İzmir'de şu ilçelerde planlı elektrik kesintisi yapılacak: Bornova, Çeşme, Dikili, Foça, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menemen, Ödemiş, Tire, Torbalı, Urla, Buca, Konak, Menderes, Çiğli, Gaziemir, Bayraklı, Karabağlar.

BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-11.00: Evka 3

ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

06.00-08.00 ve 19.00-21.00: Alaçatı, Çakabey, Ovacık

DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

10.00-17.00: Kıratlı

FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-13.00: Hacıveli, Ilıpınar, Kazım Dirik, Kemal Atatürk, Yenibağarası, Yeniköy

12.00-14.00: Fevzi Çakmak, Yenibağarası (Zeytinköy çevresi)

KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

11.00-14.00: İnönü

KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

10.00-12.00: Ulucak Mustafa Kemal Atatürk

KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.30-15.30: Fatih

KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.30-17.30: Aydoğdu, Başaran, Çanakçı, Ceritler, Çömlekçi, İstiklal, Karaburç, Sarısu, Şemsiler, Suludere, Uzunköy

MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

11.00-13.00: Değirmendere, Emiralem Merkez, Göktepe, Yahşelli

ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

10.00-15.00: Hürriyet, Umurbey, Yolüstü

TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-17.00: Adnan Menderes, İhsaniye (bir kısmı)

09.30-17.30: İhsaniye (bir kısmı), İstiklal

TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-17.00: 19 Mayıs, Subaşı

10.30-13.30: Bahçelievler

09.00-15.00: Torbalı Merkez

11.30-17.30: Demirci, Fevzi Çakmak, Yeşilköy, Yoğurtçular

URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.30-17.30: Çamlıçay, Zeytinalanı

09.00-17.00: Naipli, Ovacık, Yenice

10.00-16.30: Altıntaş, Yaka

BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-17.00: 29 Ekim, Adatepe, Zafer, Kaynaklar Merkez

12.00-14.00: Ufuk

13.00-17.00: Çamlıpınar

11.30-17.30: Karacaağaç

KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

12.00-14.00: Ferahlı, İsmet Paşa, Mehmet Akif, Ulubatlı

MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

11.30-17.30: Oğlananası Atatürk

ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-17.00: Sasallı Merkez

GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-15.00 ve 10.00-16.00: Binbaşı Reşatbey

BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

10.00-14.00: Mansuroğlu

09.00-16.00: Org. Nafiz Gürman, Yamanlar

KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

08.00-12.00: Limontepe, Salih Omurtak

13.00-16.30: Bahriye Üçok, Limontepe (bir kısmı), Salih Omurtak (bir kısmı)

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 KASIM

15 Kasım Pazar günü için İzmir'de yapılacak planlı elektrik kesintilerine ilişkin şu ana kadar bir duyuru yer almıyor. Yeni bir kesinti programı açıklanması halinde liste güncellenecek.

İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İzmir'de planlı kesintilerin büyük bölümü sabah saatlerinde başlayıp akşam saatlerinde sona erecek. Elektrikler, her mahalle için yukarıda belirtilen kesinti saatlerinin bitiminde yeniden verilecek. Çalışmaların erken tamamlanması halinde elektrikler daha erken gelebilir. Çalışmanın uzaması durumunda ise kesinti süresi değişebilir.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

İzmir için planlı elektrik kesintileri, GDZ Elektrik resmi internet sitesindeki kesinti sorgulama sayfasından il, ilçe ve mahalle seçilerek öğrenilebiliyor. Elektrik arızalarını bildirmek ve kesintilerle ilgili bilgi almak için ALO 186 Elektrik Arıza Hattı aranabiliyor.