İzmir elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek 14 - 15 Kasım?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
GDZ Elektrik, İzmir'in bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Bakım, onarım ve şebeke yatırım çalışmaları nedeniyle 14 Kasım Cumartesi günü 20 ilçede elektrikler belirli saatlerde kesilecek.
Kesinti programının açıklanmasının ardından " İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?" ve "Hangi mahallelerde elektrik kesintisi var?" soruları merak konusu oldu. İşte 14-15 Kasım İzmir elektrik kesintisi ilçe ilçe ve saat saat liste.
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre 14 Kasım Cumartesi günü İzmir'de şu ilçelerde planlı elektrik kesintisi yapılacak: Bornova, Çeşme, Dikili, Foça, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menemen, Ödemiş, Tire, Torbalı, Urla, Buca, Konak, Menderes, Çiğli, Gaziemir, Bayraklı, Karabağlar.
BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
09.00-11.00: Evka 3
ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
06.00-08.00 ve 19.00-21.00: Alaçatı, Çakabey, Ovacık
DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
10.00-17.00: Kıratlı
FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
09.00-13.00: Hacıveli, Ilıpınar, Kazım Dirik, Kemal Atatürk, Yenibağarası, Yeniköy
12.00-14.00: Fevzi Çakmak, Yenibağarası (Zeytinköy çevresi)
KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
11.00-14.00: İnönü
KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
10.00-12.00: Ulucak Mustafa Kemal Atatürk
KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
09.30-15.30: Fatih
KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
09.30-17.30: Aydoğdu, Başaran, Çanakçı, Ceritler, Çömlekçi, İstiklal, Karaburç, Sarısu, Şemsiler, Suludere, Uzunköy
MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
11.00-13.00: Değirmendere, Emiralem Merkez, Göktepe, Yahşelli
ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
10.00-15.00: Hürriyet, Umurbey, Yolüstü
TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
09.00-17.00: Adnan Menderes, İhsaniye (bir kısmı)
09.30-17.30: İhsaniye (bir kısmı), İstiklal
TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
09.00-17.00: 19 Mayıs, Subaşı
10.30-13.30: Bahçelievler
09.00-15.00: Torbalı Merkez
11.30-17.30: Demirci, Fevzi Çakmak, Yeşilköy, Yoğurtçular
URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
09.30-17.30: Çamlıçay, Zeytinalanı
09.00-17.00: Naipli, Ovacık, Yenice
10.00-16.30: Altıntaş, Yaka
BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
09.00-17.00: 29 Ekim, Adatepe, Zafer, Kaynaklar Merkez
12.00-14.00: Ufuk
13.00-17.00: Çamlıpınar
11.30-17.30: Karacaağaç
KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
12.00-14.00: Ferahlı, İsmet Paşa, Mehmet Akif, Ulubatlı
MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
11.30-17.30: Oğlananası Atatürk
ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
09.00-17.00: Sasallı Merkez
GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
09.00-15.00 ve 10.00-16.00: Binbaşı Reşatbey
BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
10.00-14.00: Mansuroğlu
09.00-16.00: Org. Nafiz Gürman, Yamanlar
KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM
08.00-12.00: Limontepe, Salih Omurtak
13.00-16.30: Bahriye Üçok, Limontepe (bir kısmı), Salih Omurtak (bir kısmı)
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 KASIM
15 Kasım Pazar günü için İzmir'de yapılacak planlı elektrik kesintilerine ilişkin şu ana kadar bir duyuru yer almıyor. Yeni bir kesinti programı açıklanması halinde liste güncellenecek.
İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
İzmir'de planlı kesintilerin büyük bölümü sabah saatlerinde başlayıp akşam saatlerinde sona erecek. Elektrikler, her mahalle için yukarıda belirtilen kesinti saatlerinin bitiminde yeniden verilecek. Çalışmaların erken tamamlanması halinde elektrikler daha erken gelebilir. Çalışmanın uzaması durumunda ise kesinti süresi değişebilir.
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?
İzmir için planlı elektrik kesintileri, GDZ Elektrik resmi internet sitesindeki kesinti sorgulama sayfasından il, ilçe ve mahalle seçilerek öğrenilebiliyor. Elektrik arızalarını bildirmek ve kesintilerle ilgili bilgi almak için ALO 186 Elektrik Arıza Hattı aranabiliyor.