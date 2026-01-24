İzmir'de deprem mi oldu? 24 Ocak Cumartesi İzmir'de deprem mi oldu en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?
İzmir'de deprem mi oldu sorusu, 24 Ocak Cumartesi günü bölgedeki sarsıntı hissedilmesinin ardından gündeme geldi. İzmir'de en son ne zaman deprem meydana geldiği ve depremin şiddetinin ne olduğu merak edilirken, vatandaşlar resmi açıklamaları ve Kandilli Rasathanesi ile AFAD'ın verilerini araştırıyor.
24 Ocak Cumartesi günü İzmir'de deprem mi oldu? Kısa süreli hissedilen sarsıntının ardından İzmir'de en son deprem ne zaman yaşandığı, depremin büyüklüğü ve merkez üssünün neresi olduğu konusu gündemde. Resmi kurumlardan açıklama bekleniyor.
BALIKESİR SINDIRGI'DA 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ani sarsıntı bölgede kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.
DEPREM GENİŞ BİR ALANDA HİSSEDİLDİ
Merkez üssü Sındırgı olan deprem, Balıkesir'in birçok ilçesinde ve çevre illerde hissedildi. Vatandaşlar sarsıntıyı güçlü şekilde hissettiklerini ifade etti.
İLK BİLGİLERE GÖRE CİDDİ BİR OLUMSUZLUK YOK
Depremin ardından ekipler sahada inceleme başlattı. İlk değerlendirmelere göre can kaybı ya da büyük çaplı bir hasar bildirilmedi.
YETKİLİLERDEN ARTÇI SARSINTI UYARISI
Yetkililer, artçı depremler ihtimaline karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Gelişmeler resmi açıklamalarla paylaşılmaya devam edecek.