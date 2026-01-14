Haberler

İstanbulspor Trabzonspor maç özeti ve golleri! (ÖZET) İstanbulspor Trabzonspor kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'nda dev randevu! İstanbulspor ile Trabzonspor, kupada kritik bir sınav veriyor. Müsabakayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, yayın saati ve kanal bilgilerini araştırırken bir yandan da karşılaşmanın sonucunu merakla bekliyor. Mücadele biter bitmez İstanbulspor - Trabzonspor maç özeti, geniş özet ve golleri futbol tutkunlarıyla buluşacak. Karşılaşma kaç kaç bitti? Golleri hangi isimler kaydetti? Maçın tüm detayları ve önemli anları haberimizde.

Kupa heyecanında gözler İstanbul spor - Trabzon spor maçına çevrildi. Taraftarların şifresiz izleme seçeneklerini ve A Spor canlı yayın bilgilerini sorguladığı bu zorlu 90 dakikanın ardından, en çok arananlar listesinde maçın skoru ve golleri yer alacak. İstanbul spor - Trabzon spor maç özeti ve gol videoları, düdük çaldıktan hemen sonra erişime açılacak. "Maç kaç kaç sonuçlandı?" ve "Goller kimden geldi?" gibi soruların tüm yanıtlarını ve karşılaşmanın kilit anlarını buradan takip edebilirsiniz.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MÜSABAKASI NEREDE GERÇEKLEŞECEK?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) mücadelesinde İstanbul spor, Trabzon spor'u kendi evinde konuk ediyor. Bu kritik karşılaşma, İstanbul'un ev sahipliğinde Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nun ev sahipliğinde oynanacak.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merakla beklediği İstanbul spor - Trabzon spor mücadelesi, kupanın resmi yayıncısı olan A Spor kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Maçı kesintisiz ve şifresiz bir şekilde izlemek isteyen taraftarlar için tüm yayın hazırlıkları tamamlandı.

A SPOR CANLI İZLEME: GÜNCEL PLATFORM VE FREKANS BİLGİLERİ

A Spor yayınını farklı dijital platformlar veya uydu üzerinden takip etmek isteyenler için güncel kanal listesi şu şekildedir:

Digiturk: 88. Kanal

D-Smart: 80. Kanal

Kablo TV: 142. Kanal

Tivibu: 381. Kanal

Turkcell TV+: 74. Kanal

Vodafone TV: 71. Kanal

Uydu Ayarları: Türksat üzerinden şifresiz yayın.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR KARŞILAŞMASI NE ZAMAN?

Kupa yolunda büyük önem taşıyan bu randevu, 14 Ocak Çarşamba günü (Bugün) oynanacak. Takımlar, bir üst tur için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI BAŞLAMA SAATİ KAÇ?

Esenyurt'ta oynanacak olan bu zorlu mücadelenin başlama düdüğü saat 18:00'de çalacak. Maç önü yorumları ve canlı bağlantılarla heyecan maç saatinden hemen önce A Spor'da başlayacak.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki (ZTK) bu heyecan dolu 90 dakikanın tüm detaylarını ve kritik anlarını kaçıran futbolseverler, maçın özet görüntülerini A Spor ekranlarından takip edebilirler. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte geniş maç özeti, goller ve tartışmalı pozisyonlar spor tutkunları için yayına verilecek.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ NEREDEN İZLENİR?

Müsabakanın ardından ortaya çıkan skor tablosunu ve maçın kilit anlarını, A Spor'un dijital platformları üzerinden kesintisiz bir şekilde izleyebilirsiniz. Özellikle A Spor'un resmi internet sitesi ve YouTube kanalı, karşılaşmanın hemen ardından en güncel özet görüntülerini futbolseverlerin erişimine sunmaktadır.

Osman DEMİR
