İSTANBUL VALİLİĞİ SON DAKİKA: 20 Ocak Salı İstanbul'da üniversiteler tatil mi? İstanbul'da idari izin kararı verildi mi?

İstanbul'da son iki gündür etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiliyor. Özellikle engelli ve hamile kamu personeli ile öğrenciler, İstanbul Valiliği'nin tatil veya idari izin açıklayıp açıklamayacağını merak ediyor. Peki 20 Ocak Salı günü İstanbul'da üniversiteler tatil mi? İstanbul'da idari izin kararı verildi mi? Detaylar haberimizde.

İSTANBUL VALİLİĞİ SON DAKİKA 20 OCAK SALI İSTANBUL'DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 20 Ocak Salı günü için henüz üniversiteler veya okullarla ilgili resmi bir tatil kararı bulunmadığı belirtildi. Valilik, meteorolojik şartlara bağlı olarak durumun yeniden değerlendirileceğini ifade ederken, öğrenciler ve veliler resmi açıklamaları takip etmeleri konusunda uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Ocak Salı günü İstanbul'da parçalı çok bulutlu bir hava beklendiğini ve sabah saatlerinde aralıklı yağmur ile yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görüleceğini açıkladı. En düşük sıcaklık 3 derece, en yüksek sıcaklık ise 7 derece olarak tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA İDARİ İZİN KARARI VERİLDİ Mİ?

Valilik tarafından yapılan son açıklamada, İstanbul genelinde idari izinle ilgili herhangi bir kararın alınmadı. Özellikle engelli ve hamile kamu personeli başta olmak üzere çalışanlar, olumsuz hava koşullarına karşı güvenli bir şekilde işe ulaşabilmek için resmi açıklamaları takip etmelidir.

Valilik, gelişmelerin meteorolojik şartlara göre yeniden değerlendirileceğini belirtirken, vatandaşlara resmi hesaplardan gelen duyuruları takip etmelerini önerdi.

HAVANIN DETAYLI DURUMU VE UYARILAR

Meteoroloji verilerine göre, 19-20 Ocak tarihlerinde İstanbul'da rüzgar kuzey yönlerden esecek ve zaman zaman kuvvetini artırarak saatte 30 ila 60 kilometre hızlara ulaşacak. Kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

Ayrıca, İstanbul genelinde buzlanma ve don olaylarının etkili olabileceği uyarısı yapıldı. Valilik, bu tür olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını ve özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafik ve ulaşım konusunda dikkatli davranılmasını istedi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyrettiği, ancak Çarşamba gününden itibaren kademeli olarak artış göstermesi bekleniyor.