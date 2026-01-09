İstanbul ÜSKÜDAR su kesintisi! 9-10 Ocak İSKİ Üsküdar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Üsküdar su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Ocak günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Üsküdar ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Ocak İstanbul Üsküdar su kesintisi saatleri...
ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ
İSKİ Üsküdar su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: BULGURLU MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 09.01.2026 15:31:38
Tahmini Bitiş Tarihi: 9.01.2026 17:30
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185