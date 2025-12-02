Haberler

İstanbul ÜSKÜDAR su kesintisi! 2-3 Aralık İSKİ Üsküdar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul ÜSKÜDAR su kesintisi! 2-3 Aralık İSKİ Üsküdar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İSKİ Üsküdar su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Üsküdar ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Aralık İstanbul Üsküdar su kesintisi saatleri...

Üsküdar su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ

İSKİ Üsküdar su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: BAHÇELİEVLER MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 02.12.2025 14:54:10

Tahmini Bitiş Tarihi: 2.12.2025 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul ÜSKÜDAR su kesintisi! 2-3 Aralık İSKİ Üsküdar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Yılbaşında sil baştan değişiyor! Aracı olan herkes ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var

Aracı olan herkes bunu ödeyecek! Bedeli 290 bin TL'yi bulan var
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
Bulgaristan alev alev! On binlerce kişi sokaklara döküldü

Türkiye'nin yanı başı alev alev! On binler sokaklara döküldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakemi darbeden futbolcu ve babası tutuklandı

Hakemi darbeden futbolcu ve babasına pişman olacakları bir ceza
Son dakika golünde sevinçten çıldıran Sadettin Saran 'Okan' diye bağırdı iddiası

Sevinçten çıldırdığı anda söylediği şey ortalığı karıştırdı
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Yılmaz Özdil Sözcü TV'nin başına geçti! İşten çıkarma dalgası sonrası yönetimde köklü değişiklik

14 kişi işten çıkarılmıştı! İşte Sözcü TV'nin yeni patronu
Hakemi darbeden futbolcu ve babası tutuklandı

Hakemi darbeden futbolcu ve babasına pişman olacakları bir ceza
Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı

Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı
Avrupa basını, dün akşam oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçını konuşuyor

Avrupa dün gece olanları konuşuyor
Gaziantep'te en az 4 çocuğu olan aileler çekiliş ve kuraya girmeden ev sahibi olacak

Bu şehirdeki 4 çocuklu aileler yaşadı! Kurasız ev sahibi olacaklar
30 kilo veren Ata Demirer: Boğaz'da kürek çekmeye başladım

30 kilo veren Ata Demirer: Boğaz'da kürek çekmeye başladım
Gürsel Tekin'e Gezgin'den sert yanıt: Abi tavsiyesi alacağım son kişi

Gürsel Tekin'e Gezgin'den sert yanıt: Abi tavsiyesi alacağım son kişi
Güllü'nün ölümünde yeni ses kaydı dosyaya girdi! Kızı Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu

Yeni ses kaydı dava dosyasında! Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski generalin cezası onandı

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski generalin cezası onandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.