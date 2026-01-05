İstanbul SULTANGAZİ su kesintisi! 5-6 Ocak İSKİ Sultangazi su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Sultangazi su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Ocak günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Sultangazi ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Ocak İstanbul Sultangazi su kesintisi saatleri...
SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ
İSKİ Sultangazi su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: UĞUR MUMCU MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 05.01.2026 14:40:51
Tahmini Bitiş Tarihi: 5.01.2026 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185