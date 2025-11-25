İstanbul ŞİŞLİ su kesintisi! 25-26 Kasım İSKİ Şişli su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Şişli su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 25 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Şişli ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Mart İstanbul Şişli su kesintisi saatleri...
ŞİŞLİ SU KESİNTİSİ
İSKİ Şişli su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: FULYA MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 25.11.2025 15:59:38
Tahmini Bitiş Tarihi: 25.11.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185