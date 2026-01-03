Haberler

İstanbul PENDİK su kesintisi! 3-4 Ocak İSKİ Pendik su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
İSKİ Pendik su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Ocak günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Pendik ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Ocak İstanbul Pendik su kesintisi saatleri...

Pendik su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Ocak günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

PENDİK SU KESİNTİSİ

İSKİ Pendik su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: AHMET YESEVİ MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 03.01.2026 15:09:02

Tahmini Bitiş Tarihi: 3.01.2026 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

