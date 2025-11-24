İstanbul PENDİK su kesintisi! 24-25 Kasım İSKİ Pendik su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Pendik su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 24 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 24 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

PENDİK SU KESİNTİSİ

Pendik su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 24.11.2025 14:45:59

Tahmini Bitiş Tarihi: 24.11.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185