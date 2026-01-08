İstanbul okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma İstanbul'da okul yok mu (İSTANBUL VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Hava şartlarının olumsuz seyretme ihtimali sonrası 9 Ocak Cuma İstanbul'da okullar tatil mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Öğrenci, veli ve öğretmenler İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması var mı sorusuna yanıt ararken, eğitime ara verilip verilmeyeceği araştırılıyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da Yağış Gece Etkili Olacak, Cuma Günü Parçalı Bulutlu Geçecek

İstanbul'da perşembe akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterirken, gece ve cuma günü boyunca hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar hafta sonuna doğru kademeli olarak yükselirken, rüzgarın zaman zaman kuvvetlenmesi bekleniyor.

İstanbul Saatlik Hava Durumu

Perşembe günü akşam saatlerinde kent genelinde sağanak yağış görülecek.

21.00 – 24.00: Sağanak yağışlı, 6°C

Cuma günü gece ve sabah saatlerinde yağış yerini bulutlu havaya bırakacak.

00.00 – 06.00: Çok bulutlu, 3 – 4°C

06.00 – 12.00: Parçalı bulutlu, 2 – 4°C

Öğle ve akşam saatlerinde hava açıyor, sıcaklıklar yükseliyor.

12.00 – 18.00: Parçalı bulutlu, 6 – 8°C

18.00 – 24.00: Parçalı bulutlu, 7°C

Rüzgarın gün içinde 20–45 km/s hızına ulaşması beklenirken, özellikle açık alanlarda hissedilen serinlik artabilir.

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu Görünümü

Meteorolojik değerlendirmelere göre İstanbul'da önümüzdeki günlerde parçalı bulutlu ve ılıman hava etkili olacak. Yağışlar kısa süreli ve yerel geçişlerle sınırlı kalırken, hafta sonuna doğru sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

Yeni haftada ise bulutluluk artabilir, zaman zaman yağmur geçişleri görülebilir. Gece ve sabah saatlerinde serinlik hissedilse de don ve kar riski öngörülmüyor.

Uyarı

Yetkililer, özellikle perşembe gecesi görülecek sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle sürücülerin dikkatli olmasını, deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceğini belirtiyor.

İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.