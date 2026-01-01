İstanbul okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın İstanbul'da okul yok mu (İSTANBUL VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)

2 Ocak Cuma günü İstanbul'da okullar tatil mi sorusu gündemde. İstanbul Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. İstanbul'da yaşayan öğrenciler ve veliler, kış koşullarının etkisiyle okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. İstanbul okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın İstanbul'da okul yok mu?

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Perşembe Günü Saat Saat Hava Durumu: Karla Karışık Yağmur Etkili Olacak

Meteoroloji'nin saatlik hava tahminlerine göre Perşembe günü günün ilk yarısında karla karışık yağmur etkili olurken, akşam saatlerinden itibaren bulutlu hava hakim olacak.

09.00 – 12.00 saatleri arasında karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı 1 derece, hissedilen sıcaklık da 1 derece olacak. Nem oranı yüzde 58 seviyesinde ölçülürken, rüzgarın ortalama 11 km/sa, zaman zaman ise 31 km/sa hızla esmesi bekleniyor.

12.00 – 15.00 saatleri arasında karla karışık yağmur devam edecek. Sıcaklık 3 dereceye yükselirken, nem oranı yüzde 49 olacak. Rüzgarın ortalama hızı 8 km/sa, maksimum hızı ise 25 km/sa olarak tahmin ediliyor.

15.00 – 18.00 saatlerinde de yağışlı hava etkisini sürdürecek. Termometreler 2 dereceyi gösterirken, nem oranı yüzde 55 olacak. Rüzgar hızının 9 km/sa, maksimum 20 km/sa seviyelerinde olması bekleniyor.

18.00 – 21.00 saatlerinden itibaren yağış yerini bulutlu havaya bırakacak. Sıcaklık 2 derece, nem oranı yüzde 50 olacak. Rüzgarın ortalama hızı 12 km/sa olarak ölçülecek.

21.00 – 24.00 saatleri arasında bulutlu hava devam edecek. Sıcaklık 2 derece, nem oranı yüzde 59 olacak. Rüzgarın ortalama 16 km/sa, maksimum ise 27 km/sa hızla esmesi bekleniyor.

Yetkililer, günün özellikle sabah ve öğle saatlerinde görülecek yağış nedeniyle buzlanma ve kaygan zemin riskine karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

2 OCAK CUMA İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma ünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.