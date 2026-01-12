Haberler

İstanbul okullar tatil mi, 13 Ocak Salı İstanbul'da yarın okul yok mu (İSTANBUL VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

İstanbul okullar tatil mi, 13 Ocak Salı İstanbul'da yarın okul yok mu (İSTANBUL VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
İstanbul'da beklenen soğuk hava ve yağışlarla birlikte öğrenciler ve veliler "İstanbul okullar tatil mi? 13 Ocak Salı İstanbul'da okul yok mu?" sorusuna yanıt arıyor. İstanbul Valiliği kar tatili ile ilgili yapılacak resmi açıklama merakla beklenirken, gözler valilikten gelecek son dakika duyurularına çevrildi.

Hava şartlarının olumsuz seyretme ihtimali sonrası 13 Ocak Salı İstanbul'da okullar tatil mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Öğrenci, veli ve öğretmenler İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması var mı sorusuna yanıt ararken, eğitime ara verilip verilmeyeceği araştırılıyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da Kar Etkisini Sürdürüyor: Soğuk ve Rüzgârlı Hava, Ardından Yağmur Geliyor

İstanbul'da bugün (Pazartesi) öğleden sonra başlayan kar yağışı, akşam ve gece saatlerinde de aralıklarla etkisini sürdürüyor. Saat 15.00–18.00 arasında hava sıcaklığı 3°C ölçülürken, rüzgârın zaman zaman 50 km/sa hıza ulaşmasıyla soğuk daha fazla hissediliyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 2°C seviyelerine inerken kar yağışı devam ediyor.

Gece yarısından sonra da kar etkisini koruyor. Salı günü sabaha karşı sıcaklık -1°C'ye kadar düşerken, hissedilen sıcaklık -6°C'yi buluyor. Sabah saatlerinde kar yağışı hafifleyerek devam edecek. Öğleye doğru ise yağışın sona ermesiyle birlikte hava çok bulutlu, ardından parçalı bulutlu bir görünüme geçecek. Salı günü en yüksek sıcaklık 4°C civarında olacak.

İstanbul okullar tatil mi, 13 Ocak Salı İstanbul'da okul yok mu (İSTANBUL VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

5 Günlük Hava Tahmini

Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da hafta ortasından itibaren hava yumuşuyor:

13 Ocak Salı: Hafif kar yağışlı, -1 / 4°C

14 Ocak Çarşamba: Yağmurlu, 3 / 10°C

15 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu, 8 / 12°C

16 Ocak Cuma: Parçalı bulutlu, 7 / 12°C

17 Ocak Cumartesi: Yağmurlu, 7 / 9°C

İstanbul okullar tatil mi, 13 Ocak Salı İstanbul'da okul yok mu (İSTANBUL VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ocak Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

