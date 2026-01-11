İstanbul okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi İstanbul'da okul yok mu (İSTANBUL VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Hava şartlarının olumsuz seyretme ihtimali sonrası 12 Ocak Pazartesi İstanbul'da okullar tatil mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Öğrenci, veli ve öğretmenler İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması var mı sorusuna yanıt ararken, eğitime ara verilip verilmeyeceği araştırılıyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul Hava Durumu Raporu: Megakentte Kar Yağışı ve Sert Rüzgar Alarmı

İstanbul, 12 Ocak 2025 tarihinden itibaren İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, megakentte beş gün boyunca kış koşulları en sert haliyle hissedilecek. 12 Ocak Pazartesi günü haftaya çok bulutlu ve soğuk bir havayla başlayacak olan İstanbul'da, öğleden sonra Avrupa Yakası'ndan başlayarak karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Pazartesi günü en düşük sıcaklığın 1 derece, en yüksek sıcaklığın ise 4 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Nem oranının yüzde 96 seviyelerinde olması, hissedilen soğuğu dondurucu bir noktaya taşıyacaktır.

13 Ocak Salı günü, soğuk hava dalgasının derinleşmesiyle birlikte yağışların şehir genelinde yoğun kar yağışına dönüşmesi öngörülüyor. Özellikle Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde ve boğaz hattında kar örtüsünün oluşması beklenmektedir. Kuzeyden esecek olan sert rüzgarın saatte 25-30 kilometre hıza ulaşması, tipi oluşumuna ve deniz ulaşımında aksamalara yol açabilir. Gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına inmesiyle birlikte viyadüklerde ve ara sokaklarda gizli buzlanma riski artacaktır. İstanbul'un geçmiş verilerine bakıldığında Ocak ayı ortalarında kaydedilen eksi uç sıcaklıklar hatırlatılarak, bu sistemin de ciddi bir soğuma getireceği vurgulanmaktadır.

14 ve 15 Ocak tarihlerinde kar yağışının aralıklarla devam etmesi, ancak dondurucu ayazın şiddetlenmesi bekleniyor. Gökyüzü yer yer parçalı bulutlu olsa da kuzeyli rüzgarlar nedeniyle termometrelerin gündüz dahi 2-3 derecenin üzerine çıkamayacağı tahmin ediliyor. 16 Ocak Cuma gününe kadar sürecek olan bu sistem boyunca İstanbulluların özellikle toplu taşımayı tercih etmeleri, kış lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkmamaları hayati önem taşımaktadır. İstanbul Valiliği ve AKOM'un karla mücadele ekiplerinin teyakkuz halinde olduğu, yaşanabilecek buzlanmalara karşı ana arterlerde tuzlama çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği bildirilmiştir.

İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü içinresmi makamlardan tatil duyurusu geldi.