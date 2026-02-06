İstanbul MALTEPE su kesintisi! 6-7 Şubat İSKİ Maltepe su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Maltepe su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Maltepe ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 6 Şubat İstanbul Maltepe su kesintisi saatleri...
Maltepe su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 6 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...
MALTEPE SU KESİNTİSİ
İSKİ Maltepe su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: ALTINTEPE MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 700 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 06.02.2026 15:21:52
Tahmini Bitiş Tarihi: 6.02.2026 22:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185