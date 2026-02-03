İstanbul MALTEPE su kesintisi! 3-4 Şubat İSKİ Maltepe son dakika su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Maltepe su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...

MALTEPE SU KESİNTİSİ

İSKİ Maltepe su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: AYDINEVLER MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 700 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 03.02.2026 17:31:49

Tahmini Bitiş Tarihi: 4.02.2026 6:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185