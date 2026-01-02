İstanbul KAĞITHANE su kesintisi! 2-3 Ocak İSKİ Kağıthane su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Kağıthane su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Ocak günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Kağıthane ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Ocak İstanbul Kağıthane su kesintisi saatleri...
KAĞITHANE SU KESİNTİSİ
İSKİ Kağıthane su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: SEYRANTEPE MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 02.01.2026 15:16:25
Tahmini Bitiş Tarihi: 2.01.2026 19:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185