İstanbul KADIKÖY su kesintisi! 6-7 Aralık İSKİ Kadıköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Kadıköy su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Kadıköy ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 6 Aralık İstanbul Kadıköy su kesintisi saatleri...
Kadıköy su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 6 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...
KADIKÖY SU KESİNTİSİ
İSKİ Kadıköy su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: ACIBADEM MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: ELEKTRIK ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 06.12.2025 11:46:24
Tahmini Bitiş Tarihi: 6.12.2025 22:30
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185