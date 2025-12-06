İstanbul KADIKÖY su kesintisi! 6-7 Aralık İSKİ Kadıköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Kadıköy su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 6 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

KADIKÖY SU KESİNTİSİ

İSKİ Kadıköy su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: ACIBADEM MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: ELEKTRIK ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 06.12.2025 11:46:24

Tahmini Bitiş Tarihi: 6.12.2025 22:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185