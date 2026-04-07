İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde yaşanan silahlı saldırı girişimi, güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Olay, bölgede büyük bir güvenlik alarmına neden olurken, çatışmada iki polis memuru yaralandı ve üç saldırganın etkisiz hale getirildiği bildirildi. Peki, İstanbul İsrail Konsolosluğu'na kim saldırdı, kimlikleri açıklandı mı? Yetkililer, saldırganların kimliklerine ilişkin önemli detayları kamuoyuyla paylaştı.

İSTANBUL İSRAİL KONSOLOSLUĞU'NA KİM SALDIRDI?

Beşiktaş’ta bulunan İsrail Konsolosluğu önünde duyulan silah sesleri üzerine çok sayıda polis ekibi hızla olay yerine sevk edildi. Güvenlik güçlerinin yaptığı ilk müdahale sırasında saldırganlarla çatışma yaşandı.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, olay yerine kiralık bir araçla gelen üç kişi, uzun namlulu silahlar, kamuflaj kıyafetler ve sırt çantaları ile dikkat çekti. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucunda çıkan çatışmada üç saldırgan etkisiz hale getirildi.

Çatışma sırasında iki polis memuru hafif şekilde yaralanırken, olayın ardından bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Konsolosluk çevresi güvenlik çemberine alınarak giriş-çıkışlar kontrol altına alındı.

İSTANBUL İSRAİL KONSOLOSLUĞU'NA SALDIRANLARIN KİMLİKLERİ AÇIKLANDI MI?

Teröristlerle ilgili gelen ilk bilgilere göre saldırganların bölgeye kamuflajlı bir şekilde geldiği belirlendi. Çatışma yaklaşık 10 dakika sürdü. Saldırganların taktik kamuflajlı kıyafetler giydiği, sırt çantası taşıdıkları ve uzun namlulu silahla bölgeye geldiği belirlendi.

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ: TERÖRİSTLERDEN İKİSİ KARDEŞ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul’da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu; 2’si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir." dedi.

Bakanlık, ölü olarak ele geçirilen teröristin Yunus E. S., kardeş olan yaralı teröristlerin de Onur Ç. ve Enes Ç. olduğunu açıkladı.

VALİ GÜL: TERÖRİSTLERDEN BİRİSİ ÖLDÜRÜLDÜ, 2 TERÖRİST YARALI ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Valisi Davut Gül olay yerindeki incelemelerin ardından açıklama yaptı. Gül, "Yapı Kredi Plaza önünde güvenlik tedbirleri alan polislerimize bir saldırı meydana geldi. Saldırı neticesinde 2 polisimiz hafif şekilde yaralandı. Teröristlerden birisi öldürüldü, 2 terörist yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Öncelikle başta İstanbul İl Emniyet Müdürümüz olmak üzere bütün ekibini tebrik ediyorum. Bu büyük saldırıyı, polislerimiz tedbirleri, önlemleri sayesinde olabildiğince hafif şekilde atlattılar. Ölenlerin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Bağlantıları ve diğer konuları emniyetimiz çalışıyor. Sizleri belli periyotlarda bilgilendireceğiz. Provokasyon kokan bir hareket, bu bölgede Yapı Kredi Bankası var, onun yanında iş yerleri var. Arka tarafta konsolosluk var. Konsoloslukta yaklaşık 2 buçuk yıldır faaliyet yok. Konsoloslukta devam eden bir çalışma veya diplomatik görevli bulunmuyor. Saldırıyı 3 kişi gerçekleştirdi. Araçla gelmişler, uzun namlulu silahları var" dedi.