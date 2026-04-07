İstanbul İsrail Konsolosluğu nerede? İsrail Konsolosluğu İstanbul SON DAKİKA!

İstanbul’da İsrail Konsolosluğu’nun da bulunduğu binanın önünde silah çatışma çıktı. Emniyetten yapılan açıklamada şüphelilerden birisinin öldüğü ikisinin ise yaralı olduğu aktarıldı. Peki, İstanbul İsrail Konsolosluğu nerede? İsrail Konsolosluğu İstanbul çatışmasına dair son dakika gelişmeleri haberimizde.

İSTANBUL İSRAİL KONSOLUĞU NEREDE?

Adres: Büyükdere cad., Yapı Kredi Plaza C Blok, 7. Kat, Levent 80620 İSTANBUL(Avr.).

İSRAİL KONSOLU İSTANBUL SON DAKİKA!

CNN Türk yayınında son bilgileri aktaran gazeteci Tamer Oskay, "Saldırgan, konsolosluğun Levent’teki plazasında bulunan 7. kattaki binasına yönelik bir suikast girişiminde bulunmak istedi. İlk gelen bilgilere göre saldırganlar, bu amaçla 7. kata doğru harekete geçmeye çalıştı. Ancak kapıdaki güvenlik görevlileri ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri durumu fark etti. Saldırganlardan ikisinin elinde uzun namlulu silahlar olduğu görüldü. Polisin “dur” ihtarına ateş açarak karşılık verilmesi üzerine bölgede çatışma çıktı. Çatışmanın hemen ardından iki saldırgan, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Üçüncü saldırgan ise bir aracın arkasına saklanarak polise ateş açmaya devam etti. Amacının binaya girerek 7. kattaki konsolosluğa ulaşmak olduğu değerlendirildi. Ancak polis ekiplerinin karşılık vermesi üzerine o da vurularak yaralı şekilde ele geçirildi. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, başka saldırganların olabileceği ihtimali de değerlendiriliyor. İlk izlenimlere göre saldırının planlı ve profesyonel şekilde gerçekleştirilmeye çalışıldığı değerlendiriliyor. Bu nedenle polis ekiplerinin hızlı müdahalesi ve saldırganların etkisiz hale getirilmesi büyük önem taşıyor. Çünkü olay, uluslararası kamuoyunun da dikkatini çekecek nitelikte. Bu sayede olası provokatif bir durumun da önüne geçildiği ifade ediliyor." dedi.

7. KATA SUİKAST GİRİŞİMİ

CNN Türk yayınında aktarıldığı üzere saldırganlar, 7. kata ulaşmayı amaçladı. Güvenlik görevlileri ve polis ekipleri durumu fark ederek müdahale etti. İki saldırgan etkisiz hâle getirildi, üçüncü saldırgan ise yaralı olarak ele geçirildi. Olay sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.