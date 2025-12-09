İstanbul İSKİ su kesintisi! 9-10 Aralık İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ su kesintisi, saatleri ve ilçeleri açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 9 ARALIK
Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
BEYKOZ
Etkilenen Mahalle: GÖKSU MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 09.12.2025 15:42:29
Tahmini Bitiş Tarihi: 9.12.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
KÜÇÜKÇEKMECE
Etkilenen Mahalle: HALKALI MERKEZ MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 09.12.2025 15:47:58
Tahmini Bitiş Tarihi: 9.12.2025 19:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
SULTANGAZİ
Etkilenen Mahalle: UĞUR MUMCU MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 09.12.2025 16:35:00
Tahmini Bitiş Tarihi: 9.12.2025 18:30
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185