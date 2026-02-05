İstanbul İSKİ su kesintisi! 5-6 Şubat İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 5 ŞUBAT
Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
GAZİOSMANPAŞA
Etkilenen Mahalle: BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İLÇE BELEDIYESI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 05.02.2026 10:27:54
Tahmini Bitiş Tarihi: 5.02.2026 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185