Haberler

İstanbul İSKİ su kesintisi! 5-6 Ocak İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 5-6 Ocak İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Ocak günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Ocak günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 5 OCAK

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BAĞCILAR SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: MERKEZ MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 05.01.2026 15:47:41

Tahmini Bitiş Tarihi: 5.01.2026 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

GAZİOSMANPAŞA SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: KARAYOLLARI MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 05.01.2026 15:58:49

Tahmini Bitiş Tarihi: 5.01.2026 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: FATİH MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 05.01.2026 15:01:10

Tahmini Bitiş Tarihi: 5.01.2026 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 5-6 Ocak İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu

Öğretmen ve vaizlerin zamlı maaşları tartışma konusu oldu
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu! İşte gözaltına alınanların isimleri

Ünlülere 4. dalga operasyon! İşte gözaltına alınanların isimleri
İstanbul'da hava bir anda değişecek! Kar, fırtına ve sağanak geliyor

Hava bir anda değişecek! Kar yeniden geliyor, tarih de verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt

Trump'ın vurmakla tehdit ettiği ülkenin lideri geri adım atmadı
Resmi teklif yapıldı! Samsunspor'a Fenerbahçe'den transfer

Resmi teklif yapıldı! Fenerbahçe'den transfer ediyor
Tüm dünya ABD'yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi

Dünya ABD'yi konuşurken yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi
Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt

Trump'ın vurmakla tehdit ettiği ülkenin lideri geri adım atmadı
ABD'nin Maduro operasyonu Trump destekçilerini ikiye böldü

Öve öve bitiremediği Maduro operasyonu hesapladığı gibi olmadı
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu