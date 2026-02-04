İstanbul İSKİ su kesintisi! 4-5 Şubat İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul son dakika su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 4 ŞUBAT

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BÜYÜKÇEKMECE

Kamiloba Mahallesi'nde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 150 mm çaplı şebeke hattında kesinti yaşanmaktadır. Su kesintisi 4 Şubat 2026 tarihinde saat 10.39'da başlamış olup çalışmaların aynı gün saat 17.00'de tamamlanması planlanmaktadır. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı aranabilir.

BAKIRKÖY

Zeytinlik Mahallesi'nde içme suyu hatlarında oluşan arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattında su kesintisi uygulanmaktadır. Kesinti 4 Şubat 2026 tarihinde saat 15.50'de başlamış olup tahmini bitiş saati 18.00 olarak bildirilmektedir. Ayrıntılı bilgi almak için ALO 185 ile iletişime geçilebilir.