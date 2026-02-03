İstanbul İSKİ su kesintisi! 3-4 Şubat İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul son dakika su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 3 ŞUBAT

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ARNAVUTKÖY

Etkilenen Mahalle: ÖMERLİ MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 03.02.2026 14:20:47

Tahmini Bitiş Tarihi: 3.02.2026 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

GAZİOSMANPAŞA

Etkilenen Mahalle: MEVLANA MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 03.02.2026 12:48:19

Tahmini Bitiş Tarihi: 3.02.2026 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

GÜNGÖREN

Etkilenen Mahalle: MEHMET NESİH ÖZMEN MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 250 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 03.02.2026 13:28:58

Tahmini Bitiş Tarihi: 3.02.2026 18:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185