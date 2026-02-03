İstanbul İSKİ su kesintisi! 3-4 Şubat İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 3 ŞUBAT
Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
ARNAVUTKÖY
Etkilenen Mahalle: ÖMERLİ MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 03.02.2026 14:20:47
Tahmini Bitiş Tarihi: 3.02.2026 19:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
GAZİOSMANPAŞA
Etkilenen Mahalle: MEVLANA MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 03.02.2026 12:48:19
Tahmini Bitiş Tarihi: 3.02.2026 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
GÜNGÖREN
Etkilenen Mahalle: MEHMET NESİH ÖZMEN MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 250 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 03.02.2026 13:28:58
Tahmini Bitiş Tarihi: 3.02.2026 18:30
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185