Haberler

İstanbul İSKİ su kesintisi! 27-28 Kasım İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 27-28 Kasım İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 27 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 27 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 27 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 27 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 27 KASIM

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ATAŞEHİR SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 27.11.2025 12:20:13

Tahmini Bitiş Tarihi: 27.11.2025 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

BAHÇELİEVLER SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: MERKEZ MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: ELEKTRIK ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBİYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ

Başlama Tarihi: 27.11.2025 05:11:32

Tahmini Bitiş Tarihi: 27.11.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

ESENYURT SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: ESENKENT MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 27.11.2025 15:45:29

Tahmini Bitiş Tarihi: 27.11.2025 21:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 27-28 Kasım İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda

"Sen de bendensin" diyerek sucuk verdi, ayının hedefi oldu
Ankara'da yol verme tartışması kanlı bitti

Otoyol savaş alanına döndü: Aracın camlarını tuzla buz etti
Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu

Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu
Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu

Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu
Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda

"Sen de bendensin" diyerek sucuk verdi, ayının hedefi oldu
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek ve Osman Gökçek'e suç duyurusu

Bomba iddia sonrası baba-oğul için harekete geçti
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
Çoğu kişi bilmiyor! Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber

Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber
Ev sahibini illallah ettirdi! 85 bin TL'lik lüks daireye 16 bin 500 TL ödüyor, satın almaya geleni kaçırıyor

Lüks daireye 16 bin 500 TL kira ödüyor, satın almak isteyeni kaçırıyor
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Eve gelen kadın, eşinin cansız bedeniyle karşılaştı

Hastaneden eve gelen kadın, eşini korkunç halde buldu
Görüntü maalesef Türkiye'den! Sokak ortasında 14 yaşındaki kıza yapılanlara bakın

Sokak ortasında 14 yaşındaki kıza yapılanlara bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.