İstanbul İSKİ su kesintisi! 26-27 Kasım İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 26-27 Kasım İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 26 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 26 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 26 KASIM

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

EYÜPSULTAN SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: AĞAÇLI MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 26.11.2025 15:41:03

Tahmini Bitiş Tarihi: 26.11.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

SİLİVRİ SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: ALİPAŞA MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 700 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 26.11.2025 15:01:09

Tahmini Bitiş Tarihi: 26.11.2025 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

