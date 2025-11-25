İstanbul İSKİ su kesintisi! 25-26 Kasım İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 25 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 25 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 25 KASIM
Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
ARNAVUTKÖY
Etkilenen Mahalle: TAŞOLUK MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 25.11.2025 15:34:36
Tahmini Bitiş Tarihi: 25.11.2025 18:30
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
BEYKOZ
Etkilenen Mahalle: RİVA MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 25.11.2025 11:39:23
Tahmini Bitiş Tarihi: 25.11.2025 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
ESENYURT
Etkilenen Mahalle: SELAHADDİN EYYUBİ MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 25.11.2025 15:21:03
Tahmini Bitiş Tarihi: 25.11.2025 20:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
ŞİLE
Etkilenen Mahalle: AHMETLİ MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 25.11.2025 16:17:50
Tahmini Bitiş Tarihi: 25.11.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185