İstanbul İSKİ su kesintisi! 24-25 Kasım İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 24 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 24 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 24 KASIM

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ATAŞEHİR SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: MİMAR SİNAN MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESİNTİSİ

Başlama Tarihi: 24.11.2025 10:07:28

Tahmini Bitiş Tarihi: 24.11.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

---

Etkilenen Mahalle: YENİŞEHİR MAH

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 24.11.2025 10:07:28

Tahmini Bitiş Tarihi: 24.11.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

KAĞITHANE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: GÜRSEL MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 24.11.2025 14:04:04

Tahmini Bitiş Tarihi: 24.11.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

PENDİK SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: SÜLÜNTEPE MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 24.11.2025 14:45:59

Tahmini Bitiş Tarihi: 24.11.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185