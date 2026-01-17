Haberler

İstanbul İSKİ su kesintisi! 17-18 Ocak 2026 hafta sonu İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 17-18 Ocak 2026 hafta sonu günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 17-18 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 17-18 Ocak 2026 günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 17-18 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 16 OCAK
ENDİK'TE SU KESİNTİSİ: İSKİ'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

İstanbul'un Pendik ilçesinde ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle birçok mahallede su kesintisi yaşanıyor. Sabah saatlerinde başlayan kesinti, ilçe genelinde binlerce haneyi etkiledi.

ANA İSALE HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİ

İSKİ'nin verdiği bilgilere göre, 600 mm çaplı ana isale hattında oluşan arıza nedeniyle sabah saat 10.57 itibarıyla bazı mahallelere su verilemiyor. Arızanın giderilmesi için ekiplerin sahada yoğun şekilde çalıştığı bildirildi.

SU VERİLEMEYEN MAHALLELER AÇIKLANDI

Yaşanan arıza nedeniyle Pendik'te şu mahallelerde su kesintisi uygulanıyor:

• Bahçelievler

• Batı

• Doğu

• Kaynarca

• Sapanbağları

• Yenimahalle

• Yeşilbağlar

Kesintinin süresi mahallelere göre farklılık gösteriyor.

SU NE ZAMAN GELECEK?

Yetkililerden alınan bilgilere göre:

• Bahçelievler, Kaynarca, Sapanbağları, Yenimahalle ve Yeşilbağlar mahallelerinde suyun bugün saat 19.00 itibarıyla verilmesi bekleniyor.

• Batı ve Doğu mahallelerinde ise su kesintisinin 15 Ocak'ı 16 Ocak'a bağlayan gece saat 02.00'ye kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL GENELİNDE PLANLI SU KESİNTİLERİ

Öte yandan İSKİ, 15 Ocak Perşembe günü İstanbul'un hem Anadolu hem de Avrupa yakasında planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı bölgelerde su kesintileri yaşanacağını duyurdu. Çalışmalar tamamlandıktan sonra suyun kademeli olarak şebekeye verileceği belirtildi.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 17-18 OCAK 2026

17-18 Ocak 2026 hafta sonu İstanbul'da su kesintisi listesi henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Su kesintileri takip için tıklayınız .

