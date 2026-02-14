Haberler

İstanbul İSKİ su kesintisi! 14-15 Şubat İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 14 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 14 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 14 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 14 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 14 ŞUBAT

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ARNAVUTKÖY

Etkilenen Mahalle: HACIMAŞLI MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: ELEKTRIK ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 14.02.2026 13:11:16

Tahmini Bitiş Tarihi: 14.02.2026 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

KADIKÖY

Etkilenen Mahalle: FİKİRTEPE MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 14.02.2026 14:40:15

Tahmini Bitiş Tarihi: 14.02.2026 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

