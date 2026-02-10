İstanbul İSKİ su kesintisi! 10-11 Şubat İstanbul'da su kesintisi son dakika ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul son dakika su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 10 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 10 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 10 ŞUBAT

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İstanbul Büyükçekmece ilçesine bağlı Kamiloba Mahallesi'nde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattında kesinti yaşanmaktadır. Kesinti 10 Şubat 2026 tarihinde saat 13.24'te başlamış olup tahmini olarak aynı gün saat 17.30'da sona ermesi planlanmaktadır. Detaylı bilgi almak için ALO 185 hattı aranabilir.

İstanbul Bağcılar ilçesine bağlı Mahmutbey Mahallesi'nde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattında su kesintisi uygulanmaktadır. Kesinti 10 Şubat 2026 tarihinde saat 12.06'da başlamış olup tahmini bitiş saati 17.00'dir. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı üzerinden bilgi alınabilir.

İstanbul Esenler ilçesine bağlı Turgut Reis Mahallesi'nde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattında su kesintisi yaşanmaktadır. Kesinti 10 Şubat 2026 tarihinde saat 15.59'da başlamış olup tahmini olarak saat 18.00'de sona erecektir. Ayrıntılı bilgi için ALO 185 hattı ile iletişime geçilebilir.