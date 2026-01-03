Haberler

İstanbul EYÜPSULTAN su kesintisi! 3-4 Ocak İSKİ Eyüpsultan su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İSKİ Eyüpsultan su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Ocak günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Eyüpsultan ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Ocak İstanbul Eyüpsultan su kesintisi saatleri...

EYÜPSULTAN SU KESİNTİSİ

İSKİ Eyüpsultan su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: NİŞANCA MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 03.01.2026 15:10:02

Tahmini Bitiş Tarihi: 3.01.2026 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Onur BAYRAM
