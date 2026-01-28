Haberler

İstanbul EYÜPSULTAN su kesintisi! 28-29 Ocak İSKİ Eyüpsultan su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
İSKİ Eyüpsultan su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 28 Ocak günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Eyüpsultan ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 28 Ocak İstanbul Eyüpsultan su kesintisi saatleri...

EYÜPSULTAN SU KESİNTİSİ

İSKİ Eyüpsultan su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: TOPÇULAR MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 27.01.2026 15:26:09

Tahmini Bitiş Tarihi: 28.01.2026 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Onur BAYRAM
