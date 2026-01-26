Haberler

İstanbul EYÜPSULTAN su kesintisi! 26-27 Ocak İSKİ Eyüpsultan su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul EYÜPSULTAN su kesintisi! 26-27 Ocak İSKİ Eyüpsultan su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
İSKİ Eyüpsultan son dakika su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Ocak günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Eyüpsultan ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 26 Ocak İstanbul Eyüpsultan su kesintisi saatleri...

Eyüpsultan su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Ocak günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 26 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

EYÜPSULTAN SU KESİNTİSİ

Eyüpsultan su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: ÇIRÇIR MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 26.01.2026 12:57:10

Tahmini Bitiş Tarihi: 26.01.2026 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
500

