İstanbul ESENYURT su kesintisi! 1-2 Aralık İSKİ Esenyurt su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Esenyurt su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Esenyurt ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Aralık İstanbul Esenyurt su kesintisi saatleri...
ESENYURT SU KESİNTİSİ
İSKİ Esenyurt su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 01.12.2025 13:43:37
Tahmini Bitiş Tarihi: 1.12.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185